Multimodální Gemini Nano vás zachrání před vyluxováním bankovního účtu

Během vývojářské konference Google IO byla zákonitě věnována velká pozornost umělé inteligenci a tomu, jakými způsoby může uživatelům usnadnit život. V tomto kontextu byla zmíněna i funkce Circle to Search, kterou Samsung ve spolupráci s Googlem představil jako velkou novinku u řady Galaxy S24. Google se rovněž pochlubil tím, že Circle to Search je aktuálně dostupné již na 100 milionech zařízeních s OS Android a do konce letošního roku chtějí toto číslo zdvojnásobit.

Dave Burke (VP Engineering) následně na pódiu předvedl několik povedených AI kouzel s Gemini, které je v Androidu integrováno na systémové úrovni. To znamená, že je seznámeno s kontextem toho, co se v telefonu, resp. na displeji, děje. Gemini si je tak například vědomo toho, když uživatel sleduje video nebo zrovna chatuje s přáteli a dotaz položený Gemini dokáže na základě kontextu lépe zodpovědět. Samozřejmě nemohla scházet ani ukázka „výcucu“ dat z nepřehledného PDF manuálu.

Schopnosti Gemini byly prezentovány rovněž i ve spojení s telefony Pixel. Ty později v letošním roce obdrží multimodální Gemini Nano, s jehož pomocí bude například mnohem lépe využitelná funkce TalkBack, která pomáhá nevidomým a slabozrakým uživatelům rozpoznávat obsah. Zmíněná skupina zákazníků díky tomu získá výrazně detailnější popisy obrazových materiálů.

We're testing a new feature that uses Gemini Nano to provide real-time alerts during a call if it detects conversation patterns commonly associated with scams. This protection all happens on-device so your conversation stays private to you. More to come later this year! #GoogleIO pic.twitter.com/l87wGCz62x