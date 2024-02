Řadě Galaxy S24 se daří, Samsung zvyšuje prodejní odhady za první pololetí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je to sotva týden, co Samsung začal na prvních trzích, a to včetně toho českého, prodávat nové modely vlajkové řady Galaxy S24. Jmenovitě se jedná o kompaktní Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Ještě předtím však probíhaly dva týdny předobjednávky, které samozřejmě spoustu zájemců využilo. Třeba i proto, že jihokorejský výrobce nabízel bez příplatku vždy vyšší paměťovou variantu.

Že se Samsungu s novou řadou bude minimálně v počátku dařit, potvrdilo i české zastoupení, které informovalo, že předobjednávky dopadly ve srovnání s řadou Galaxy S23 lépe. „Jsem příjemně překvapen, jaký úspěch mělo v České republice uvedení nové řady telefonů Galaxy S24. V rámci předobjednávek byl největší zájem o model Galaxy S24 Ultra, který si objednalo 61 % zájemců. U zákazníků vedla elegantní černá barva a vyšší paměťové kapacity. I díky promoakcím zvolilo větší paměť 95 % zájemců,“ říká Tomáš Balík, šéf mobilní divize Samsung Electronics Česká a Slovenská republika. Je tak patrné, že uživatelé preferují co nejlepší výbavu spjatou s velkou interní pamětí. Obdobně se novinkám dle gsmarena.com daří i v Nizozemsku, Indii či v domácí Jižní Koreji.

Původní plány mobilní divize Samsung počítaly s dodáním 12 miliónů kusů modelů řady Galaxy S24 během prvního půl roku, avšak informátor Revegnus nyní uvedl, že optimistická čísla z počátečního prodeje Samsung motivovaly přehodnotit propočty a navýšit odhad dodávek o jeden milión na celkových 13 miliónů kusů.

Tahounem prodejů pak zřejmě nadále bude vrcholný Samsung Galaxy S24 Ultra, který je zatím nejprodávanější třeba v Jižní Koreji, Indii a taktéž v České republice.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB Rozměry 162,3 × 79 × 8,6 mm , 232 g Displej AMOLED, 6,8" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Snapdragon 8 Gen3 for Galaxy , + ?×2,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Přejít do katalogu Samsung Galaxy S24+ 512 GB Rozměry 158,5 × 75,9 × 7,7 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 900 mAh