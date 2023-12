Pixely 9 by mohly podporovat nevídaně chytrého hlasového asistenta Pixie

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S masovým nástupem umělé inteligence jako technologie, která se v posledních měsících výrazně vyvíjí a podle těch největších skeptiků brzy nahradí celou řadu pracovních oborů, je až s trochu podivem, že AI nevyužívá také chytrá asistentka Siri od Applu. Velké změny bychom se měli dočkat až v příštím roce, zároveň s tím je však také nutné zmínit, že ani konkurenční Pixely umělou inteligenci nevyužívají tak, jak by mohly. To by se však podle článku The Information, na který upozornil9to5google.com, mohlo brzy změnit.

Větší integrace AI v podobě skutečně inteligentního hlasového asistenta do zařízení Pixel dává smysl i vzhledem k nedávnému představení chytrého asistenta Gemini od Googlu. Podle The Information bychom se mohli dočkat AI chytrého asistenta s označením „Pixie“ u řady Pixel 9 a byl by (překvapivě) exkluzivní pouze pro Pixely. Proměnit ve výrazně chytřejší a vysoce personalizovanou verzi Google Asistenta by se mohl o rok později.

Pixie by měl být podle dostupných informací schopný zpracovávat komplexní a velmi náročné úkoly, jako je například navigace do nejbližšího obchodu, kde lze zakoupit produkt, který uživatel dříve vyfotil. Vyvrácena byla i domněnka, že by se mohlo jednat o „Assistant with Bard“, který Google dříve ohlásil pro Android a iOS, jak informoval 9to5google.com.

Stejný zdroj dále přichází s informací, že v Googlu zvažují rovněž chytré brýle s AI, které by rozpoznávaly objekty, jež se nachází kolem uživatele. Brýle by následně mohly uživateli vysvětlit, jak použít určité nástroje, vyřešit matematický úkol nebo hrát na hudební nástroj.