Funkce Circle to Search se rozšiřuje na další Pixely od Googlu

Zpočátku byla funkce zpřístupněná jen pro Pixely 8 od Googlu a Galaxy S24 od Samsungu. Google ji záhy rozšířil na Pixel 7 a Pixel 7 Pro, zatímco Samsung připojil například řadu Galaxy S23, ohebné modely Flip5 a Fold5 či tablety řady Tab S9.

Generální ředitel Googlu Sundar Pichai ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že funkce Circle to Search nyní přichází na další telefony Pixel. Jmenovitě jde dle indianexpress.com o Pixel 7a, Pixel 6a, Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Tyto modely by funkci měly získat již v těchto dnech. Jen o něco málo později se dočkají i majitelé Pixelů Fold a Tablet.

Starting this week, we’re bringing Circle to Search to more Pixel and Samsung phones, foldables and tablets. And soon, you can use Circle to Search to instantly translate whatever’s on your screen without switching apps. pic.twitter.com/bgUcUh7K9v