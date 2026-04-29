Motorola Moto G87 vsadila na 200Mpx foťák a podporu 2TB paměťovek

Michal Pavlíček
Fotografie: Motorola
  • Výkon obstarává spíše slabší procesor Dimensity 6400
  • Hlavní 200megapixelový snímač nepostrádá optickou stabilizaci obrazu
  • Potěší až 512GB interní paměť

Nechávají vás telefony s ohebným displejem chladnými? V tom případě vás potěší, že Motorola se neomezila jen na řadu Razr, která letos prvně čítá hned tři modely, ale v tichosti ukázala i takřka vrcholný model střední třídy Moto G87. Design je nadále tradiční a ihned rozpoznatelný, že jde o Motorolu. Výrobce se však tentokrát snaží zaujmout fotoaparáty či zvýšenou odolností. Novinka plní stupně krytí IP68 a IP69, což znamená, že ji nevadí prach ani pád do vody.

Dominantou telefonu je 6,78" AMOLED displej s jemným Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 5 000 nitů a o ochranu panelu se stará sklíčko Gorilla Glass 7i. Do displeje se dostala také čtečka otisků prstů, kterou zabezpečíte nejnovější Android 16.

O výkon se stará 6nm procesor MediaTek Dimensity 6400, který však nepatří k výkonnějším a kupříkladu zapovídá záznam 4K videa. Dále je připravena 8GB, nebo 12GB operační paměť a 256GB, nebo 512GB úložiště. Ve všech případech jsou nadále podporovány paměťové karty o velikosti až 2 TB.

Sestava fotoaparátů je dnes spíše klasičtější, byť výrobce se snaží oslnit. Na zadní straně je hlavní rovnou 200megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu a možností dvojnásobného přiblížení scény bez ztráty kvality. Dále je připraven ultraširokoúhlý objektiv, avšak s pouze 8 megapixely. Toť je vše. Poslední 32megapixelový snímač je už na čelní straně v průstřelu displeje.

O přísun energie se postará baterie s kapacitou 5 200 mAh, kterou je možné nabíjet výhradně drátově, a to maximálně výkonem 30 W. Bezdrátové nabíjení chybí.

Nová Motorola Moto G87 se v nejbližších týdnech dostane do prodeje napříč Evropou, nicméně prozatím nebyla oznámena cena.

