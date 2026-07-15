Motorola Edge 70 Max je obrem s novým vzhledem a velkou baterií

Motorola přidává do řady Edge 70 ještě jednu novinku, a to model Edge 70 Max (viz motorola.in). Jde nejen o opravdu velký mobil, ale výrobce přikročil i ke změně designu zadní strany. Kromě toho zde máme také plochý 6,8" AMOLED displej s Quad HD+ rozlišením a podporou Always-on.
Mobil nabízí hliníkový rámeček a sklíčko Gorilla Glass 7i z obou stran telefonu. Dostalo se též na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu se stupni krytí IP68 a IP69. U Motorol nepřekvapí rovněž plnění vojenského standardu MIL-STD 810H.
Hardware vypadá poměrně zajímavě. Nasazen je Snapdragon 8 Gen 5 společně s až 12GB a 256GB interní pamětí typu UFS 4.1 O podpoře paměťových karet se výrobce nezmiňuje. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba Hello UX, výrobce slibuje 3 velké aktualizace systémů a 5 let bezpečnostních záplat.
Situace kolem fotoaparátů je poměrně přehledná. Každý zde má svůj smysl a každý dozajista využijete. Hlavní snímač Sony LYTIA 710 má 50 megapixelů, světelnost f/1.8 a optickou stabilizaci obrazu. Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°, kterým lze pořizovat i makro snímky. V průstřelu displeje je pak čelní kamerka s 32 megapixely pro tvorbu selfies, popřípadě pro videohovory.
Lákadlem bude jistě baterie s kapacitou 7 100 mAh, kdy výrobce slibuje 27 hodin prohlížení sociálních sítí, nebo 88 hodin streamování hudby. Nabíjení o výkonu až 90 W zabere 51 minut. Dále však Edge 70 Max podporuje i 25W magnetické bezdrátové nabíjení, kdy celé nabití zabere 85 minut.
Nová Motorola Edge 70 Max se bude nejprve prodávat na indickém trhu. Základní verze 256+8 GB vyjde v přepočtu na 14,5 tisíce korun i s daní, vrcholná verze 256+12 GB pak vyjde zhruba na 16 tisíc korun i s daní. Dostupnost v Evropě prozatím oznámena nebyla.
Technické parametry Motorola Edge 70 MaxKompletní specifikace
|Konstrukce
|164 × 77 × 8,3 mm, 221 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,8" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ano, doba nabíjení: 0:51 hodin
|Dostupnost
|Q4 2026, ?
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