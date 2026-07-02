Motorola má ve střední třídě dlouhodobě silné jméno a nová Moto G77 do této strategie dobře zapadá. Nejde o nejlevnější model v nabídce, ale ani o zástupce vyšší řady Edge. V aktuální nabídce Moto G stojí zhruba uprostřed vyšší střední třídy, pod modelem Moto G87 a nad levnějšími telefony Moto G67 nebo Moto G57 Power.
Motorola Moto G77
|Rozměry
|167,2 × 77,4 × 7,3 mm, 185 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6400,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|5 200 mAh
U nás je Moto G77 zajímavá také tím, že jde o operátorský model. Pořídit ji lze například u O2, a to v konfiguraci 8 GB RAM a 256GB úložiště. Cena se pohybuje kolem 8,7 tisíce korun, což už je hladina, kde má zákazník opravdu z čeho vybírat. Motorola proto musí zaujmout nejen parametry, ale i celkovým dojmem. Zároveň ale můžete telefon pořídit k mobilnímu tarifu od O2 dokonce za 6 489 Kč, a to už je extrémně zajímavá cenovka vzhledem k výbavě i zajímavému vzhledu.
A právě ten je u Moto G77 poměrně silný. Telefon působí na první pohled dražším dojmem, než by člověk od řady Moto G možná čekal. Ostatně design je dlouhodobě silnou stránkou Motoroly a je skvělé, že i u telefonů střední třídy ze svých standardů neslevuje.
Potěší také balení. Motorola k telefonu přidává silikonové pouzdro přímo v barvě telefonu, takže jej není nutné hned dokupovat zvlášť. V krabičce je dále USB-C kabel. Nabíjecí adaptér v balení nečekejte, což už je dnes u telefonů této třídy poměrně běžné.
Design a konstrukce
Motorola Moto G77 je velký telefon, ale zároveň zůstává příjemně tenká. Rozměry činí 164,2 × 77,4 × 7,3 mm a hmotnost se zastavila na 182 gramech. Na dnešní poměry tedy nejde o žádné těžké zařízení, což je při pohledu na velký displej a 5 200mAh baterii dobrá zpráva.
Největší pochvalu si zaslouží zadní strana. Motorola opět vsadila na měkčený povrch připomínající kůži, který je příjemný do ruky, působí až luxusně a zároveň se tolik nešpiní. Šedá verze PANTONE Black Olive je ve skutečnosti spíše do hněda a vypadá překvapivě luxusně. Zelená varianta PANTONE Shaded Spruce je zase spíše zeleno-modrá a působí svěžeji.
Důležité je, že barva není jen na zádech. Motorola sladila také boky telefonu, takže celek působí uceleněji. Kovový rámeček zde ale nehledejte. Telefon má plastový rám, který k dané kategorii patří. V ruce to nijak zvlášť nevadí, protože povrchová úprava i celková pevnost působí dobře.
Telefon nabídne zvýšenou odolnost IP64. To znamená odolnost proti prachu a stříkající vodě. Krátký déšť nebo polití by tedy neměly být problém, ponoření do vody už ano. Potěší ochranné sklo Gorilla Glass 7i. 3,5mm jack zde ale nehledejte, pro kabelová sluchátka je potřeba použít USB-C nebo redukci.
- povedený design
- příjemná koženková záda
- nízká hmotnost vzhledem k velikosti
- sladěná barva zad i boků
- plastový rám
- odolnost jen IP64
Displej
Displej je za nás největší předností Moto G77. Motorola použila 6,78palcový Extreme AMOLED panel s rozlišením 2 712 × 1 220 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a podporou 10bitových barev. Obraz je jemný, plynulý a na střední třídu působí opravdu velmi dobře.
Velkou roli hraje také jas. Motorola uvádí špičkovou hodnotu až 5 000 nitů, což je číslo, které zní skoro až vlajkově. V praxi je hlavní to, že čitelnost na denním světle patří mezi silné stránky telefonu a i na ostrém slunci jsme neměli na displeji problém podrobně prohlížet fotografie bez kompromisů.
Nechybí ani praktická funkce chytré obrazovky. Telefon dokáže poznat, že se na displej díváte, a zbytečně jej nezhasíná. Je to drobnost, ale přesně ten typ funkce, který si rychle zvyknete používat a po přechodu na jiný telefon vám může chybět.
- velký AMOLED displej
- jemné rozlišení
- 120Hz obnovovací frekvence
- výborná čitelnost na slunci
- praktická chytrá obrazovka
- velké rozměry telefonu nemusí vyhovovat každému
Hardware a paměť
O výkon se stará MediaTek Dimensity 6400. Jde o moderní 6nm čipset střední třídy s podporou 5G, který je určený hlavně pro běžné používání, sociální sítě, navigaci, streamování, multitasking a méně náročné hraní. Moto G77 není herní telefon a ani se tak netváří, ale prostředí běží svižně a běžné hry na něm rovněž běží plynule a bez zaváhání.
Technické parametry Motorola Moto G77Kompletní specifikace
|Konstrukce
|167,2 × 77,4 × 7,3 mm, 185 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 2 560 × 1 440 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6400,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, 8 689 Kč
Testovaná verze nabídla 8 GB RAM a 256GB úložiště. Pro uživatele je po prvním spuštění dostupných přibližně 226 GB, což je velmi slušná hodnota. Velkou výhodou je také podpora paměťových karet microSD. V době, kdy se ze střední třídy tato možnost často vytrácí, je to příjemné plus a pokud budete hodně fotit a natáčet videa, můžete si paměť jednoduše rozšířit.
Ve výbavě nechybí NFC pro bezkontaktní platby, eSIM, Bluetooth 5.4 ani stereo reproduktory s Dolby Atmos.
- svižné prostředí
- 8 GB RAM
- 256GB úložiště
- podpora paměťových karet
- NFC a eSIM
- nejde o herní telefon
Baterie a výdrž
Baterie má kapacitu 5 200 mAh a výdrž patří mezi příjemné stránky telefonu. Při běžném používání není problém zvládnout celý den a při střídmějším režimu se dostanete klidně i na dva dny. Motorola zde netlačí na extrémní kapacitu, ale kombinace úsporného čipsetu, velké baterie a rozumně odladěného prostředí funguje dobře.
Nabíjení probíhá výkonem 30 W přes USB-C. Bezdrátové nabíjení chybí, což je škoda, ale u telefonu této třídy to stále není nic neobvyklého. Kdo jej chce, musí se obvykle dívat po dražších modelech.
- solidní výdrž baterie
- kapacita 5 200 mAh
- při střídmějším používání výdrž až dva dny
- konkurence někdy nabíjí rychleji
Fotoaparát
Hlavní fotoaparát má rozlišení 108 Mpx a za dobrého světla fotí celkem pěkně. Snímky mají dost detailů, líbivé barvy a pro běžné sdílení na sociálních sítích nebo rodinné focení bude Moto G77 naprosto dostačující. Motorola navíc přidává režim s trojnásobným bezztrátovým přiblížením, který se u podobného telefonu může hodit.
Vedle hlavního snímače je zde 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Ten je použitelný hlavně za dobrého světla.
Největší výtkou je absence optické stabilizace hlavního fotoaparátu. Ve dne to tolik nevadí, ale v horším světle nebo při pohybu už je potřeba mít pevnější ruku. Zamrzí také video v rozlišení jen 2K s tím, že 4K chybí. Moto G77 se v tomto ohledu nesnaží konkurovat lépe vybaveným telefonům a pokud často natáčíte a potřebujete 4K video, zvolte některý z vyšších telefonů Motoroly.
- pěkné denní snímky
- 108Mpx hlavní fotoaparát
- trojnásobné bezztrátové přiblížení
- líbivé barvy fotografií
- chybí optická stabilizace
- video jen do 2K
- ultraširokoúhlý fotoaparát je dobrý hlavně za světla
Android 16 a prostředí Motoroly
Motorola Moto G77 běží na Androidu 16 a prostředí je přesně takové, jaké od Motoroly čekáme. Tedy jednoduché, přehledné, rychlé a bez zbytečných zásahů do vzhledu čistého Androidu. Právě to je jedna z věcí, která se nám na Motorolách dlouhodobě líbí.
Nechybí známá gesta. Otočením zápěstí rychle spustíte fotoaparát, dvojitým seknutím aktivujete svítilnu, snímek obrazovky pořídíte třemi prsty a poklepáním na zadní stranu telefonu lze spustit vlastní akci.
Zajímavá je také funkce Moto Unplugged. Ta pomáhá omezit rušivé prvky, vybrat jen důležité aplikace a soustředit se na práci, odpočinek nebo čas bez zbytečných notifikací. Motorola tím reaguje na trend digitální pohody a dělá to poměrně jednoduše.
Nechybí ani Smart Connect. Díky němu lze telefon propojit s počítačem, tabletem nebo externí obrazovkou, sdílet soubory, používat aplikace na větší ploše nebo plynuleji pracovat mezi více zařízeními. Není to funkce, kterou využije každý, ale u telefonu střední třídy je příjemné ji mít.
- Android 16
- čisté a rychlé prostředí
- praktická gesta Motoroly
- Moto Unplugged
- Smart Connect
Zhodnocení
Motorola Moto G77 je telefon, který nestojí jen na tabulkových parametrech. Nejvíce zaujme tím, jak působí v ruce. Koženková zadní strana, povedené barvy, sladěné boky a tenké tělo dávají telefonu osobitost, která v této ceně není samozřejmá.
Velmi silnou stránkou je displej. Je velký, jemný, plynulý a opravdu jasný. K tomu se přidává jednoduché a rychlé prostředí Motoroly, dobrá výdrž baterie, 256GB úložiště, microSD karta a NFC. To vše dělá z Moto G77 příjemný telefon pro běžné každodenní používání.
Slabší stránky se ale také najdou. Rámeček není kovový, odolnost IP64 není plnohodnotná vodotěsnost a fotoaparát by si zasloužil optickou stabilizaci a podporu 4K videa.
Pokud ale Moto G77 pořídíte v rámci nabídky operátora za výhodnější cenu nebo se vám líbí její design, dává smysl. Dokonce velký. Je to stylová, svižná a dobře vybavená Motorola střední třídy, která nejvíce boduje displejem, vzhledem a příjemným softwarem.
Foto: Martin Pultzner, mobilenet.cz
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