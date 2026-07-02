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Motorola to rozjede na Max. Chystaná novinka by mohla nabídnout magnetické nabíjení

Michal Pavlíček
Motorola to rozjede na Max. Chystaná novinka by mohla nabídnout magnetické nabíjení
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Telefon bude mít tři hlavní fotoaparáty
  • Výkon by měl dodávat procesor Snapdragon 8 Gen 5
  • Samozřejmostí bude zvýšená odolnost

Motorola připravuje dle spekulací serveru Digital Citizen (viz digitalcitizen.life) ještě jeden model současné řady Edge 70. Měl by dostat přídomek Max, což naznačuje i samotný výrobce v rámci nejnovější propagace na sociálních sítích. Předpokládá se, že půjde o výše postavený telefon s procesorem Snapdragon 8 Gen 5, nikoliv však variantu Elite. Samozřejmostí má být AMOLED displej nebo tři hlavní fotoaparáty v čele s 50megapixelovým objektivem od Sony s optickou stabilizací obrazu.

Motorola Edge 70 MaxMotorola Edge 70 MaxMotorola Edge 70 MaxMotorola Edge 70 MaxMotorola Edge 70 Max
Motorola Edge 70 Max
Motorola Edge 70 Max
Motorola Edge 70 Max
Motorola Edge 70 Max
Motorola Edge 70 Max
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70 Max

Již pěknou tradicí je zvýšená odolnost proti vodě, prachu a rovněž plnění vojenského standardu MIL-STD 810H. Uniklé obrázky pak zobrazují, že mobil bude podporovat bezdrátové nabíjení, avšak to není vše. Server Gizmochina (viz gizmochina.com) poukázal na obchod Flipkart, jehož propagace naznačuje, že by Motorola Edge 70 Max mohla nabízet magnetické bezdrátové nabíjení. Po Applu, Pixelech a pár modelech od HMD by šlo o další telefon, který by tuto praktickou vymoženost konečně nabídl.

Prozatím není známý termín představení, avšak dle množství informací to bude zřejmě v horizontu několika týdnů. Další otázkou je, zde se s modelem Edge 70 Max počítá globálně, nebo jej Motorola směřuje jen na indický trh. Na vše se brzy dozvíme odpovědi.

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digitalcitizen.life, gizmochina.com, x.com/motorolaindia
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