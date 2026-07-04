Pokud hledáte prémiově vypadající a skvěle vybavený smartphone nekonvenční konstrukce, nabízí se mimo jiné nová Motorola Razr 70 Ultra, která nedělá ústupky v oblasti estetiky ani hardwaru. Je libo například velkou 5 000mAh baterii s podporou rychlého nabíjení či záda potažená prémiovou Alcantarou? Pak jste na správné adrese. Jak se ale novinka povedla jako celek a odpovídá její výbava nasazené ceně?
Technické parametry Motorola Razr 70 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|88,1 × 74 × 15,7 mm, 199 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|POLED, 6,96" (2 620 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026,
Obsah balení: se vším všudy
Motorola Razr 70 Ultra se prezentuje jako prémiový smartphone a tomu odpovídá i obsah balení. Na uživatele tak čeká doslova navoněný telefon, moderní USB-C/USB-C kabel, ale také skutečně povedené pouzdro s poutkem, které je barevně sladěné se zvolenou variantou mobilu.
- včetně povedeného pouzdra s poutkem
Konstrukce a zpracování: Alcantara a klid u bazénu
Razr 70 Ultra k nám dorazil v provedení Orient Blue, které bych však označil spíše za fialovou. V každém případě je tato barevná verze extrémně líbivá, přitom se opět povedlo výrobci spolupracujícímu již notnou řádku let s profesionály z Pantone najít pomyslný balanc mezi tím, že má sice použitá barva šmrnc, ale zároveň na sebe přehnaně neupozorňuje. Samostatnou kapitolou jsou pak záda z materiálu Alcantara, což je chráněná obchodní značka pro světoznámý syntetický luxusní materiál, který možná znáte či jste si jej osahali z některých automobilů. Záda jsou tak velmi příjemná na dotyk, nekloužou, prošívání je skutečně efektní, ale zároveň je Alcantara praktická v tom, jak je odolná. Telefon by tak měl vypadat velmi dobře třeba i za několik let. Zbytek šasi pak s výjimkou displeje tvoří hliníkový rám v broušené úpravě, který však stále nabídne jistou dávku efektního odlesku. V každém případě se netřeba obávat otisků, stejně tak platí, že tlačítka jsou ideálně rozmístěna a snadno je nahmatáte.
Motorola neponechala nic náhodě ani v oblasti haptické odezvy, která je velmi solidní a umí vibrovat mnoha způsoby a v různé intenzitě. Samotná konstrukce se pak do velké míry točí kolem pantu, který nově využívá i titan a umí držet hned v několika různých polohách, zároveň zajišťuje relativně nenápadnou rýhu v oblasti displeje. Stále platí, že Razr 70 Ultra můžete otevírat i jednoruč, avšak z dlouhodobého hlediska to zřejmě nebude nejlepší pro životnost ohebné obrazovky, koneckonců to ani není dvakrát pohodlné, neboť hrozí, že vám telefon při tomto manévru vypadne z ruky. Naopak zaklapnutí je, stejně jako u jiných véček, velmi efektní a uspokojující.
Nechybí čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, která funguje rychle a spolehlivě. V oblasti zvýšené ochrany výrobce vsadil na IP48, což považuji za dostačující, přestože již existují skládačky s IP68. Klíčová je v tomto ohledu právě osmička, neboť ta značí plnou voděodolnost. Sám jsem ponořil Razr 70 Ultra do bazénu a nejenže samozřejmě bez úhony přežil, ale také mě překvapilo, jak velmi dobře responzivní byl ještě mokrý displej ihned po vytažení. Jako vždy platí, že testování probíhá ve sladké vodě a do moře bych si telefon rozhodně nebral.
- povedený design
- prémiová Alcantara
- dostačující odolnost IP48
- spolehlivá čtečka otisků prstů
Displej: velký venku, velký uvnitř
Obrazovky se mezigeneračně v podstatě nezměnily, což ale vůbec nevadí. Vyzdvihnout musím především špičkový jas dosahující hodnoty až 5 000 nitů, díky kterému zůstává panel perfektně čitelný i pod přímým letním sluncem. Drobnou výtku mám ale ke vnitřní selfie kamerce. Její průstřel by mohl být o něco decentnější: byť při používání vyloženě nepřekáží, konkurence už dnes umí i o něco menší výřezy.
Maximální obnovovací frekvence činí 165 Hz, naplno ji však využijete pouze u kompatibilních herních titulů. Během běžného provozu si telefon reguluje frekvenci chytře sám podle zobrazovaného obsahu. V nastavení už navíc nenajdete možnost manuálního uzamčení na konkrétní hodnotě, což někteří jiní výrobci dovolují. Skvělou zprávou ale je, že Motorola nešetřila na licencích, a tak se obě obrazovky pyšní podporou formátů HDR10+ i Dolby Vision.
Externí displej se kromě nasazení odolnějšího skla Glass Ceramic shoduje s loňským modelem. Na 4" úhlopříčce s jemností 417 PPI dokáže vykreslit obrovské množství informací. Systém je pro vnější zobrazení skvěle optimalizovaný, takže na něm můžete spustit téměř jakoukoli aplikaci a telefon plnohodnotně ovládat i v zavřeném stavu. Právě v tom spočívá zásadní náskok Motoroly před konkurenčními véčky, která vás i přes velkou plochu vnějšího panelu často softwarově svazují. Pozitivně hodnotím také relativně nenápadný ohyb v oblasti skládacího displeje, i když jsou některé skládačky v tomto ohledu dál.
- kvalitní dvojice displejů
- vysoký jas
Zvuk: nezklame
Razr 70 Ultra disponuje dvojicí reproduktorů s podporou Dolby Atmos, které nabídnou kvalitní zvukový přednes a přímo v nastavení zvuku najdete odkaz ke krátkému videu demonstrujícímu efekt Dolby Atmos. Reproduktory mají standardní umístění, hlavní na spodním rámečku směřuje dolů, horní nacházející se v rámečku nad selfie kamerkou pak směrem k uživateli.
- kvalitní zvukový přednes
Výkon hardwaru: na papíře bestie, v praxi jinak
Motorola Razr 70 Ultra je vybavena čipsetem Snapdragon 8 Elite, který na papíře nabízí extrémní výkon. Vzhledem ke specifické konstrukci telefonu však nemůže svůj plný potenciál rozvinout naplno. Hlavním limitem je schopnost zařízení efektivně odvádět teplo. Například při venkovní teplotě kolem 25 °C se mi opakovaně nepodařilo dokončit náročný Wild Life Extreme Stress Test v aplikaci 3DMark, protože se benchmark z bezpečnostních důvodů kvůli přehřátí vždy sám ukončil. Úspěšného konce testu jsem dosáhl až ve výrazně chladnějším prostředí.
V praxi sice nikdo nebude běžně spouštět extrémně náročný dvacetiminutový zátěžový test, tato zkušenost však stále dobře ilustruje, že ohebné véčko má z logiky věci velmi omezené možnosti chlazení. Na dotyk v místech, kde je čip uložen, tj. v oblasti fotomodulu, tak dokáže být telefon skutečně horký.
Během běžného používání, jako je práce s aplikacemi nebo natáčení videa, jsem sice na žádné komplikace nenarazil, i tak se ale zařízení umí také slušně zahřát. Z hlediska paměťové výbavy je k dispozici velkorysých 512 GB úložiště typu UFS 4.1 a 16 GB RAM LPDDR5X. Dostatek úložiště i výkonu tedy budete garantovaně mít i za několik let.
- výkonný čip
- velkorysé úložiště i RAM
- limitované schopnosti odvádět teplo (škrcení výkonu)
Výdrž baterie: bez výtek
Motorola neustále zvyšuje kapacitu baterií u skládacích telefonů. Výsledkem je v tomto případě nasazení 5 000mAh baterie, která nabídne skutečně skvělou výdrž na nabití dosahující cca 2 dnů. Pokud tak ve vašem případě právě výdrž hraje prim v kontextu ohebných véček, nenajdete na českém trhu lepší mobil než právě Razr 70 Ultra. Výrobce navíc nasadil 68W drátové nabíjení, kdy se za půl hodiny dostanete na 70 % a plné nabití trvalo 51 minut. Nechybí ani 30W bezdrátové nabíjení s proprietární nabíječkou, magnetickým Qi bohužel novinka nedisponuje.
- rychlé nabíjení
- skvělá výdrž na nabití
Konektivita: moderní Wi-Fi i podpora eSIM
Motorola Razr 70 Ultra si rozumí s eSIM, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, logicky také neschází NFC a veškeré navigační služby (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). Oproti některé konkurenci naopak telefon nedisponuje technologií UWB, jejíž využití je však stále relativně omezené.
- bezproblémová konektivita
- nedisponuje technologií UWB
Fotoaparát: sázka na jistotu
Přestože Motorola v minulosti uvedla véčko s kombinací fotoaparátů v podobě hlavního snímače a teleobjektivu, u Razru 70 Ultra sází na jistotu a využívá primární a ultraširokoúhlý objektiv. Hlavní fotoaparát je přitom nový a chlubí se barevnou kalibrací od Pantone a technologií LOFIC pro vylepšené HDR.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,93"
|1/2,76"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,6 µm
|0,64 µm
|Označení snímače
|OmniVision OV50T
|Sony IMX 816
|ISOCELL JNS
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.0
|f/1.9
|Ohnisková délka/rozsah
|22 mm
|12 mm
|22 mm
|Optická stabilizace
|ano
|ne
|ne
|Zaostření
|PDAF
|PDAF
|fixní
Snímky pořízené hlavním snímačem nabízejí živé a výrazné barvy, velké množství detailů, které se neztrácejí ani v okrajích, a obecně spolehlivě fungující HDR. V některých situacích je sice expozice trochu diskutabilní (například při vykreslování oblohy skrz listy stromů) a výsledek by mohl být o něco lepší, jedná se však spíše o ojedinělé případy. Většinou odvádí HDR velmi dobrou práci. Přesto bych od senzoru, který se chlubí technologií LOFIC pro dosažení výrazně lepšího dynamického rozsahu, možná čekal o trochu víc. Na druhou stranu byla Motorola Razr 70 Ultra uvedena na trh teprve nedávno a je docela možné, že se tyto schopnosti ještě zlepší s budoucími aktualizacemi.
Ultraširokoúhlý objektiv produkuje za dne pěkné snímky, i když s viditelným úbytkem detailů směrem k okrajům. Tento senzor podporuje automatické ostření, takže poslouží také pro makro fotografii. Samotné makro snímky jsou však spíše průměrné. Barevné sladění s hlavním snímačem je na relativně dobré úrovni. Kde je naopak patrný propastný rozdíl, to jsou scény ve zhoršených světelných podmínkách. Zatímco hlavní senzor si vede docela dobře a fotografie si uchovávají dostatek detailů, ultraširokoúhlý objektiv podává už poměrně měkké výsledky.
Velmi solidní je po stránce kvality také 2× výřez z hlavního snímače, který je velmi dobře použitelný. Maximální zoom, což je 30násobek, je pak spíše nouzovým řešením. Video lze natáčet až v 8K s 30 FPS, případně v 4K s 60 FPS a s méně snímky za sekundu lze využít i Dolby Vision. Telefon disponuje rovněž funkcí pro uzamčení horizontu, kdy lze se smartphonem různě natáčet a horizont stále zůstává „uzamčen“. Výsledkem je nicméně video v rozlišení 1 080 × 1 920 pixelů, kvalitou tak příliš neoslní. Fotoaplikace jako taková funguje pěkně svižně, obsahuje možnosti jako duální video, panorama, skupinové foto nebo shoda záběru.
Motorola RAZR 70 Ultra 4K 60 FPS
- kvalitní snímky
- nejrůznější režimy focení a vychytávky
- svižná fotoaplikace
- ultraširokoúhlý objektiv má prostor ke zlepšení
Software: Hello Moto
Novinka dorazí s Androidem 16 a příslibem tří velkých aktualizací operačního systému spolu s šesti lety bezpečnostních záplat, což sice není špatné, nicméně konkurence dnes dokáže nabídnout i výrazně delší podporu. Uživatelské prostředí zajišťuje standardní nadstavba Hello UI, která láká na vestavěné AI nástroje pro každý den. Mezi ně patří například Image Studio pro generování obrázků nebo Playlist Studio, které vám vytvoří hudební výběr na míru, což však prozatím funguje výhradně se službou Amazon Music.
Nechybí ani režim Naslouchání, který oficiálně sice deklaruje podporu pouze pro angličtinu, japonštinu, portugalštinu a španělštinu, v praxi však bez problémů zvládá přepisovat také češtinu. Dále v systému najdeme funkci Zapamatuj si či praktickou vychytávku Dohnat zmeškané, která umí přehledně sesumírovat zmeškané notifikace a zprávy.
V telefonu narazíte i na klasiku v podobě Facebooku a Instagramu. Obě tyto sociální sítě lze naštěstí snadno odinstalovat v nastavení. Navíc se jedná o jediný softwarový balast v systému, za což si výrobce rozhodně zaslouží pochvalu. Celkově je systém příkladně svižný, chytře kombinuje hned několik AI asistentů (Copilot, Perplexity a Gemini) a skýtá bohaté možnosti uživatelských úprav. Přizpůsobit si můžete i takový detail, jako je typ loga, které se zobrazí na vnějším displeji během odchozího hovoru.
- různé AI vychytávky
- softwarová podpora s rozumnou délkou
- čistý systém
- konkurence nabídne delší podporu
Zhodnocení
Motorola Razr 70 Ultra je aktuálně zřejmě nejlepší volbou, pokud někdo touží po ohebném véčku s co nejlepší výdrží na nabití. Boduje rovněž v oblasti displejů, fotovýbavy, rychlosti nabíjení a také skutečně povedeným designem. Je však nutné počítat s tím, že u použitého čipsetu nevyužijete jeho plný potenciál a softwarová podpora nepatří k nejdelším na trhu. Celkový poměr ceny a výkonu navíc nemusí být tak výhodný jako u konkurence, která mimochodem pochází i z vlastních řad výrobce.
Konkurence
Samsung Galaxy Z Flip7 nabídne delší softwarovou podporu, o 11 g nižší hmotnost, mírně kompaktnější rozměry a také „papírově“ o 0,1" větší vnější obrazovku. Motorola Razr 70 Ultra má však lepší fotovýbavu, o rovných 700 mAh větší baterii i výrazně rychlejší nabíjení a také technologii LTPO u obou obrazovek, které se chlubí rovněž vyšším jasem.
Samsung Galaxy Z Flip7
|Rozměry
|85,5 × 75,2 × 13,7 mm, 188 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2500,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
Za velmi podobně vybavenou, avšak levnější alternativu, lze považovat loňskou Motorolu Razr 60 Ultra. Ve prospěch novinky hraje především o něco větší baterie a technologie LOFIC, v ostatních oblastech jsou však rozdíly skutečně minimální.
Motorola Razr 60 Ultra
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,7 mm, 198 g
|Displej
|POLED, 7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
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