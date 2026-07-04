Barvy pod taktovkou Pantone. Vyzkoušeli jsme fotoaparát Motoroly Razr 70 Ultra

Razr 70 Ultra je aktuální vlajkovou lodí z nabídky ohebných véček společnosti Motorola. Oproti konkurenci přitom boduje především prémiovými materiály, jako je například Alcantara, skvěle využitelným vnějším 4" displejem, na kterém lze spustit takřka jakoukoliv aplikaci, a také velkou baterií s kapacitou 5 000 mAh. Nad rámec výše uvedeného navíc slibuje velmi solidní fotografické schopnosti, a to i díky partnerství se společností Pantone. Ta se kromě barevného provedení samotných smartphonů stará rovněž o věrné podání barev u výsledných snímků a videa.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Velikost snímače
|1/1,56"
|1/2,93"
|1/2,76"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|0,6 µm
|0,64 µm
|Označení snímače
|OmniVision OV50T
|Sony IMX 816
|ISOCELL JNS
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.0
|f/1.9
|Ohnisková délka/rozsah
|22 mm
|12 mm
|22 mm
|Optická stabilizace
|ano
|ne
|ne
|Zaostření
|PDAF
|PDAF
|fixní
Na přiložených snímcích si můžete prohlédnout ukázky ze všech snímačů, tedy z hlavního fotoaparátu, ultraširokoúhlého objektivu i selfie kamerky. Fotografie byly pořízeny na automatiku bez jakýchkoliv manuálních úprav expozice, přeostřování či dalších zásahů. Primární senzor se přitom chlubí technologií LOFIC, kterou jsme v poslední době mohli vidět u těch nejlepších fotomobilů a která má výrazně vylepšovat dynamický rozsah. Typicky například u snímků krbu s hořícím ohněm se často uvádí, že jsou krásně vykresleny jednotlivé plamínky namísto jednolité bílé plochy uprostřed ohniště. Jak novinka fotí, můžete posoudit sami z přiložené galerie a o své názory se podělit v komentářích. Již brzy se navíc můžete těšit na podrobnou recenzi.
Motorola RAZR 70 Ultra 4K 60 FPS
Motorola Razr 70 Ultra
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,7 mm, 199 g
|Displej
|POLED, 6,96" (2 620 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh