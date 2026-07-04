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Barvy pod taktovkou Pantone. Vyzkoušeli jsme fotoaparát Motoroly Razr 70 Ultra

Ioannis Papadopoulos
Barvy pod taktovkou Pantone. Vyzkoušeli jsme fotoaparát Motoroly Razr 70 Ultra
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka se chlubí technologií LOFIC zajišťující extrémně vysoký dynamický rozsah
  • Ve výbavě najdeme klasické duo snímačů na vnější straně i selfie kamerku v ohebném displeji
Motorola Razr 70 Ultra
Kde koupitMotorola Razr 70 Ultra 16GB/512GB
Koupit za 30 990 Kč na Mobil Pohotovost

Razr 70 Ultra je aktuální vlajkovou lodí z nabídky ohebných véček společnosti Motorola. Oproti konkurenci přitom boduje především prémiovými materiály, jako je například Alcantara, skvěle využitelným vnějším 4" displejem, na kterém lze spustit takřka jakoukoliv aplikaci, a také velkou baterií s kapacitou 5 000 mAh. Nad rámec výše uvedeného navíc slibuje velmi solidní fotografické schopnosti, a to i díky partnerství se společností Pantone. Ta se kromě barevného provedení samotných smartphonů stará rovněž o věrné podání barev u výsledných snímků a videa.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Velikost snímače 1/1,56" 1/2,93" 1/2,76"
Velikost pixelů 1,0 µm 0,6 µm 0,64 µm
Označení snímače OmniVision OV50T Sony IMX 816 ISOCELL JNS
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.0 f/1.9
Ohnisková délka/rozsah 22 mm 12 mm 22 mm
Optická stabilizace ano ne ne
Zaostření PDAF PDAF fixní

Na přiložených snímcích si můžete prohlédnout ukázky ze všech snímačů, tedy z hlavního fotoaparátu, ultraširokoúhlého objektivu i selfie kamerky. Fotografie byly pořízeny na automatiku bez jakýchkoliv manuálních úprav expozice, přeostřování či dalších zásahů. Primární senzor se přitom chlubí technologií LOFIC, kterou jsme v poslední době mohli vidět u těch nejlepších fotomobilů a která má výrazně vylepšovat dynamický rozsah. Typicky například u snímků krbu s hořícím ohněm se často uvádí, že jsou krásně vykresleny jednotlivé plamínky namísto jednolité bílé plochy uprostřed ohniště. Jak novinka fotí, můžete posoudit sami z přiložené galerie a o své názory se podělit v komentářích. Již brzy se navíc můžete těšit na podrobnou recenzi.

Motorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Na celou obrazovku
Motorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 UltraMotorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Motorola Razr 70 Ultra
Na celou obrazovku

Motorola RAZR 70 Ultra 4K 60 FPS

Motorola Razr 70 UltraPřejít do katalogu

Motorola Razr 70 Ultra

Rozměry88,1 × 74 × 15,7 mm, 199 g
DisplejPOLED, 6,96" (2 620 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 000 mAh
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