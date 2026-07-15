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Nejlépe fotící skládačka současnosti? Podívejte se, jak si vede Motorola Razr Fold

Ioannis Papadopoulos
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Nejlépe fotící skládačka současnosti? Podívejte se, jak si vede Motorola Razr Fold
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • V galerii najdete snímky pořízené za různých světelných podmínek, například během dne, v noci či při západu slunce
  • Fotovýbava je takřka identická s tou u modelu Signature
Motorola Razr Fold
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Letošní rok přináší mimo jiné také premiéru první ohebné skládačky typu „tablet“ z dílny společnosti Motorola, která se doposud pyšnila především dlouhou tradicí v oblasti véček. Nová Motorola Razr Fold navíc dostala do vínku prakticky identickou fotovýbavu jako model Motorola Signature, což vyvolává otázku, zda se náhodou nejedná o jeden z nejlépe fotících ohebných telefonů této konstrukce na trhu.

Hlavní fotoaparát 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka (vnější) Selfie kamerka (vnitřní)
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 50 Mpx 20 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.4 f/2.0 f/2.4 f/2.4
Velikost snímače 1/1,28" 1/1,95" 1/2,76" 1/3,6" 1/3,42"
Označení snímače Sony LYTIA 828 Sony LYTIA 600 Samsung ISOCELL JN1 OmniVision OV32D Samsung ISOCELL KDS
Velikost pixelů 1,22 µm 0,8 µm 0,64 µm 0,61 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 24 mm 71 mm 12 mm (122 stupňů) 21 mm 22 mm
Typ ostření vícesměrové PDAF vícesměrové PDAF PDAF pevné ostření pevné ostření
Optická stabilizace ano ano ne ne ne

Ještě než vyřkneme finální verdikt v podrobné recenzi, přinášíme vám možnost posoudit schopnosti fotoaparátů sami. V galerii najdete snímky pořízené za různých světelných podmínek, například během dne, v noci či při západu slunce, a to ze všech dostupných objektivů. Jako vždy platí, že jsme fotografie nijak neupravovali a focení probíhalo výhradně na automatiku bez jakýchkoliv manuálních zásahů.

Motorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Na celou obrazovku
Denní snímky z různých objektivů (včetně 100násobného zoomu)
Motorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Na celou obrazovku
Portrétní fotografie
Motorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr FoldMotorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Motorola Razr Fold
Na celou obrazovku
Noční snímky z různých objektivů
Motorola Razr FoldPřejít do katalogu

Motorola Razr Fold

Rozměry160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g
DisplejPOLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor6 000 mAh
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Ben Ben
Ben Ben
Po hw stránce to sou nejspíš nejlepší foťáky. A co záplaty? Sem četl, že má furt březnové. 😀
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