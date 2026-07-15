Nejlépe fotící skládačka současnosti? Podívejte se, jak si vede Motorola Razr Fold

Letošní rok přináší mimo jiné také premiéru první ohebné skládačky typu „tablet“ z dílny společnosti Motorola, která se doposud pyšnila především dlouhou tradicí v oblasti véček. Nová Motorola Razr Fold navíc dostala do vínku prakticky identickou fotovýbavu jako model Motorola Signature, což vyvolává otázku, zda se náhodou nejedná o jeden z nejlépe fotících ohebných telefonů této konstrukce na trhu.
|Hlavní fotoaparát
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka (vnější)
|Selfie kamerka (vnitřní)
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|20 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.4
|f/2.0
|f/2.4
|f/2.4
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/3,6"
|1/3,42"
|Označení snímače
|Sony LYTIA 828
|Sony LYTIA 600
|Samsung ISOCELL JN1
|OmniVision OV32D
|Samsung ISOCELL KDS
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,8 µm
|0,64 µm
|0,61 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|71 mm
|12 mm (122 stupňů)
|21 mm
|22 mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
|ne
Ještě než vyřkneme finální verdikt v podrobné recenzi, přinášíme vám možnost posoudit schopnosti fotoaparátů sami. V galerii najdete snímky pořízené za různých světelných podmínek, například během dne, v noci či při západu slunce, a to ze všech dostupných objektivů. Jako vždy platí, že jsme fotografie nijak neupravovali a focení probíhalo výhradně na automatiku bez jakýchkoliv manuálních zásahů.
Motorola Razr Fold
|Rozměry
|160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g
|Displej
|POLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh
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