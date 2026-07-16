Ohebné telefony od Motoroly byly vždy spojovány především s vytříbeným designem, i když se mohou chlubit také nadprůměrnou výdrží, skvěle využitelným vnějším displejem či rychlým nabíjením. V případě Motoroly Razr Fold se výrobce snaží přenést to nejlepší z řady Razr na podstatně větší plochu. S tím se samozřejmě pojí i vyšší pořizovací cena. V této recenzi se proto zaměříme na to, jak Razr Fold působí jako celek a zda je skutečně tak povedený, jak se na první pohled zdá.
Technické parametry Motorola Razr FoldKompletní specifikace
|Konstrukce
|160,1 × 73,6 × 9,9 mm, 243 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|POLED, 8,09" (2 484 × 2 232 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026,
Obsah balení: včetně pera
Motorola Razr Fold dorazí v „navoněném“ balení, které skýtá vše, co je v moderní době potřeba: telefon, pouzdro, manuály, USB-C/USB-C kabel, nástroj na vytažení slotu pro SIM, ale také chytré pero s nabíjecí „kolébkou“ a pouzdrem (na stylus) v jednom.
- kompletní obsah
Konstrukce a zpracování: hezky vypadá, příjemně se používá
Razr Fold je o něco těžší i tlustší než aktuální konkurence v podobě Honoru Magic V6 a Galaxy Z Foldu7, v praxi to však ani nepostřehnete. Zařízení, stejně jako třeba nedávno testovaný Razr 70 Ultra, působí prémiově, je kvalitně zpracované, a samozřejmě nechybí ani stylové barevné provedení s podpisem Pantone. Výrobce vsadil na ochranu IP48/IP49, což je zcela dostačující, ačkoliv konkurence nabídne i IP68/IP69.
Také rozmístění ovládacích prvků zřejmě nikoho nezaskočí: vypínací tlačítko a ovládání hlasitosti na pravém boku, AI tlačítka na levé straně. Ačkoliv jsem neměl problém tlačítka na pravém boku snadno nahmatat, více by jim slušelo umístění cca o palec níž, což pochopitelně platí i pro zmiňované AI tlačítko, které podporuje gesto stisknutí a přidržení, ale také dvojitého stisknutí, přičemž si můžete na každou z těchto akcí přiřadit konkrétní funkci, avšak nikoliv vámi vybranou aplikaci.
Samotná čtečka otisků prstů integrovaná do vypínacího tlačítka funguje spolehlivě a pochválit musím i povrch zad, na kterém zaručeně nespatříte žádné otisky prstů apod. Fotomodul je pak designově čistý a bez zbytečných kudrlinek, což chválím. Pochvalu si zaslouží rovněž velmi slušná haptická odezva, ale i pant, který má ideální tuhost a umí držet v několika polohách, například jako „stan“ nebo „notebook“, pokud by někdo chtěl pracovat v tomto režimu.
- povedený i praktický design
- dostačující odolnost IP48
- spolehlivá čtečka otisků prstů
- tlačítka by měla být o něco níž
- AI tlačítko neumí spustit vybranou aplikaci
Displej: povedený a s podporou pera
Bez absolutně jakýchkoliv výtek je dvojice obrazovek, které jsou velké, mají vysoký jas a dost možná největší konkurenční výhodu v podobě podpory chytrého pera Moto Pen. Pero je krásně responzivní, disponuje tlačítkem pro spuštění rychlých akcí, a pokud máte výtvarné ambice nebo si třeba jen chcete dělat poznámky v PDF apod., jedná se o skvělého pomocníka. Motorola Razr Fold je tak v tomto ohledu ideální volbou pro všechny, co touží po skládačce tohoto typu s perem, které je rovnou v balení. Samozřejmě nechybí ani schopnost rozpoznat přes 4 000 úrovní přítlaku či detekce hrotu vznášejícího se těsně nad povrchem panelu.
Oba panely podporují také HDR10+ i Dolby Vision. Pro skládačky často diskutovanou oblastí je pak rýha v displeji, kterou v případě Foldu víceméně neucítíte a ani neuvidíte, pokud se na ni nesoustředíte. Některá konkurence však v tomto ohledu nabídne oblast ohybu ještě o něco více skrytou. Pozitivní jsou rovněž tenké rámečky, ochranná fólie roztažená až k okrajům i miniaturní selfie kamerky.
- tenké rámečky i malé výřezy pro selfie kamerky
- podpora chytrého pera na obou displejích
- kvalitní dvojice displejů
- vysoký jas
Zvuk: bez problémů
Razr Fold je samozřejmě osazen dvojicí reproduktorů s podporou Dolby Atmos a velmi solidním zvukovým projevem, kterému neschází slušné náznaky basů i více než dostačující hlasitost.
- kvalitní zvukový přednes
Výkon hardwaru: vysoký výkon bez zadýchání
Razr Fold pohání Snapdragon 8 Gen 5 v kombinaci s 512 GB úložiště typu UFS 4.1 a 16 GB RAM LPDDR5X, což znamená více než dostačující výkon na roky dopředu. Důležité je v tomto kontextu zmínit především to, jak se zařízení zvládá uchladit, a v tomto ohledu si vede velmi obstojně. Oproti konkurenci zde nedochází k tak výraznému zahřívání, a to ani při náročnějších úkonech, což dokazuje, že někdy není pár desetin milimetrů v pase navíc vůbec na škodu, ba právě naopak.
Níže si můžete prohlédnout výsledky náročného testu Wild Life Extreme Stress Test od 3DMark, který Razr Fold zvládne bez problémů v zavřeném i rozevřeném stavu.
- výkonný čip
- velkorysé úložiště i RAM
- efektivní chlazení
Výdrž baterie: velká a rychle se nabíjející
Motorola u tohoto modelu nasadila 6 000mAh baterii, s níž zcela bez problémů zvládnete dva dny na nabití a i v případě, že byste na zařízení vyřizovali neustále videohovory, hráli hry, fotili, natáčeli apod., byste měli bez obtíží zvládnout jeden celý den. K dispozici je navíc 80W drátové nabíjení i 50W bezdrátové (proprietární). V rámci nabíjecího testu skrze kabel s originálním 125W adaptérem od Motoroly jsem zaznamenal schopnost doplnit 65 % kapacity za 30 minut a plné nabití za hodinu.
- rychlé nabíjení
- skvělá výdrž na nabití
Konektivita: moderní Wi-Fi i podpora eSIM
Motorola Razr Fold si rozumí s eSIM, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, logicky také neschází NFC a veškeré navigační služby (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). K dispozici je i technologie UWB, kterou lze využít například i v kombinaci s přívěsky Moto Tag.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: velmi povedený
Motorola Razr Fold je osazena trojicí 50Mpx snímačů na zadní straně v kombinaci hlavní o velikosti 1/1,28" (PDAF i OIS), ultraširokoúhlý s rozsahem 122 stupňů a trojnásobný teleobjektiv (1/1,95") s ostřením Dual Pixel PDAF a OIS. Víceméně se jedná o sestavu fotoaparátů z modelu Signature.
|Hlavní fotoaparát
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka (vnější)
|Selfie kamerka (vnitřní)
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|20 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.4
|f/2.0
|f/2.4
|f/2.4
|Velikost snímače
|1/1,28"
|1/1,95"
|1/2,76"
|1/3,6"
|1/3,42"
|Označení snímače
|Sony LYTIA 828
|Sony LYTIA 600
|Samsung ISOCELL JN1
|OmniVision OV32D
|Samsung ISOCELL KDS
|Velikost pixelů
|1,22 µm
|0,8 µm
|0,64 µm
|0,61 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|24 mm
|71 mm
|12 mm (122 stupňů)
|21 mm
|22 mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
|ne
Kvalita pořízených snímků se přitom řadí k tomu nejlepšímu na trhu (nejen) v daném segmentu: fotografie mají velmi líbivou barevnost (na které se podílela rovněž společnost Pantone), velké množství detailů, a to i za zhoršených světelných podmínek, ukázkovou ostrost a stejně tak i schopnost správně a velmi rychle ostřit. Ať už chcete fotit krajiny, portréty či třeba makro záběry, osvědčil se Fold jako velmi schopný fotomobil, viz ukázka snímků. Dokonce i portrétní záběry psa jsou na velmi vysoké úrovni a správné oddělení chlupů od pozadí proběhlo bez problémů.
Fotoaplikace je krásně svižná, obsahuje i řadu fotografických režimů (včetně uzamčení horizontu) a video lze natáčet až v 8K s 30 FPS. V rámci 4K záznamu se pak můžete těšit na velmi slušnou úroveň stabilizace, rychlé přeostřování i obecně vysokou kvalitu záznamu. V neposlední řadě lze považovat za velkou výhodu také možnost fotit snímky na hlavní fotoaparáty na zadní straně pro co nejvyšší kvalitu, alternativou jsou pak dvě selfie kamerky.
Motorola Razr Fold 4K 60 FPS
- velmi kvalitní fotovýbava
- nejrůznější režimy focení a vychytávky
- svižná fotoaplikace
Software: Hello Moto
Po softwarové stránce lze počítat s Androidem 16 a příslibem rovnou sedmi velkých aktualizací operačního systému spolu se sedmi roky bezpečnostních záplat, čímž Motorola reaguje na Samsung, avšak v oblasti včasnosti aktualizací mírně pokulhává (nyní telefon disponuje květnovými záplatami). Uživatelské prostředí zajišťuje standardní nadstavba Hello UI, která láká na vestavěné nástroje umělé inteligence. Mezi ně patří například Image Studio pro generování obrázků nebo Playlist Studio, které vám vytvoří hudební výběr na míru, což však prozatím funguje výhradně se službou Amazon Music.
Nechybí ani režim Naslouchání, který oficiálně sice deklaruje podporu pouze pro angličtinu, japonštinu, portugalštinu a španělštinu, v praxi však bez problémů zvládá přepisovat také češtinu. Dále v systému najdeme funkci Zapamatuj si či praktickou vychytávku Dohnat zmeškané, která umí přehledně sesumírovat zmeškané notifikace a zprávy.
V telefonu narazíte i na klasiku v podobě Facebooku a Instagramu. Obě tyto sociální sítě lze naštěstí snadno odinstalovat v nastavení. Navíc se jedná o jediný softwarový balast v systému, za což si výrobce rozhodně zaslouží pochvalu. Celkově je systém svižný, chytře kombinuje hned několik AI asistentů (Copilot, Perplexity a Gemini) a skýtá bohaté možnosti uživatelských úprav. Přizpůsobit si můžete i takový detail, jako je typ loga, které se zobrazí na vnějším displeji během odchozího hovoru.
- velmi dlouhá softwarová podpora
- různé vychytávky umělé inteligence
- čistý systém
- oproti konkurenci méně včasné aktualizace
Zhodnocení
Motorola Razr Fold je skvěle vybavená skládačka, která uchvátí podporou chytrého pera, špičkovým výkonem, kvalitní fotovýbavou i parádní výdrží. Nechybí navíc ani dlouhá softwarová podpora, spousta vychytávek AI, rychlé nabíjení či povedený design. Novince tak víceméně není co vytknout, snad bych jen doporučil pozměnit rozmístění tlačítek u příští generace, nejedná se však o nic zásadního.
Konkurence
Samsung Galaxy Z Fold7 nabídne takřka o 30 g nižší hmotnost a tenčí tělo, na druhou stranu postrádá podporu pera, základní úložiště má pouze 256 GB, fotovýbava je méně atraktivní a baterie má výrazně menší kapacitu.
Samsung Galaxy Z Fold7
|Rozměry
|158,4 × 72,8 × 8,9 mm, 215 g
|Displej
|AMOLED, 8" (2 184 × 1 968 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|4 400 mAh, doba nabíjení: 1:20 hodin
Honor Magic V6 je rovněž lehčí než Motorola Razr Fold, navíc nabízí vyšší ochranu IP68/IP69 a velmi slušnou fotovýbavu. Ve prospěch Honoru hraje také o 600 mAh větší baterie, oproti Motorole se však více zahřívá a chybí chytré pero v balení.
Honor Magic V6
|Rozměry
|156,7 × 74,5 × 8,8 mm, 219 g
|Displej
|OLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|6 660 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
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