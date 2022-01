mobilecast #217: První iPhone slaví 15 let, zavzpomínejte s námi v 17:00

Fotografie: Petr Vojtěch, Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Apple iPhone slaví 15 let od svého představení v roce 2007. V dnešním mobilecastu tak zavzpomínáme, co vlastně tenkrát nabízel a jak jsme na něj koukali. Bylo nám už tehdy jasné, že změní svět telefonů nadobro? A co pro nás Apple chystá v tomto roce si ukážeme ze všemožných úniků a spekulací. V novinkách si připomeneme všechny zajímavé ohebné telefony, které se v posledních týdnech představily.

Do dnešního dílu jsme si pro vás rovněž přichystali soutěž, ve které si zahrajeme o vážně povedený notebook Honor MagicBook X 14, jehož recenzi si již můžete přečíst. Pro zjištění soutěžní otázky je potřeba sledovat tento díl. A pokud se připojíte živě, budete mít větší šanci na výhru.

Vysíláním vás budou provázet Petr Vojtěch a Ioannis Papadopoulos již v 17:00.