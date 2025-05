Mizí vám baterie na Androidu před očima? Google má kuriózní řešení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Výdrž na nabití moderních smartphonů je jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru nového zařízení. Jejímu prodloužení pak napomáhá například nový typ křemíkových baterií, které nabídnou výrazně vyšší kapacitu při zachování rozměrů bateriového článku, ale částečně problém s výdrží řeší i podpora rychlého nabíjení, ať už drátového či bezdrátového. Podstatnou roli pak hraje také operační systém, respektive optimalizace systému a případně i použité nadstavby. Zatímco některé smartphony tak zvládnou i s průměrnou kapacitou baterie vydržet na nabití relativně dlouho, jiným, navzdory tomu, že mají na papíře výrazně větší baterii, se to příliš nedaří. A jelikož se snaží i samotní výrobci operačních systémů energetickou efektivitu neustále zlepšovat, čas od času dojde z jejich strany k oficiálnímu doporučení, co udělat, aby byla výdrž prodloužena.

Nejnovější takovéto doporučení pro uživatele operačního systému Android je přitom poměrně zvláštní a je navázáno na aplikaci, kterou mají mnozí z nás v telefonu nainstalovanou. Na oficiálních stránkách společnosti Google (viz google.com) se konkrétně uvádí:

„Ode dneška Instagram zavádí aktualizovanou aplikaci, která by měla vyřešit problém s vybíjením baterie na zařízeních Android. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi aplikace Instagram (sestavení 382.0.0.49.84), abyste tento problém vyřešili. “

Zajímavostí je, že problém s kratší výdrží na nabití se dle daného příspěvku netýká zařízení konkrétních výrobců, ani není zmíněna specifická verze Androidu. K dispozici je pouze doporučení aktualizovat aplikaci Instagram na nejnovější verzi s označením 382.0.0.49.84, která je dostupná v rámci Obchodu Play.

Problém s kratší výdrží je pak zřejmě přímo spojen s tendencí aplikace neustále běžet na pozadí. Obecně jsou také aplikace společnosti Meta (Instagram, Facebook nebo například WhatsApp) kritizovány za nepříliš dobrou optimalizaci. Nasvědčovalo by tomu rovněž to, že teprve nyní má WhatsApp představit aplikaci pro iPad, což je dávno po tom, co takovouto aplikaci představila konkurence. Nejlépe jsou pak na tom (minimálně z hlediska spotřeby) pochopitelně ti, kteří tyto aplikace v telefonu vůbec nemají.