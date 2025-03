Nabíjí se váš Pixel více, než byste si přáli? Důvodem je kalibrace baterie

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jednou z vychytávek smartphonů Pixel od Googlu je možnost limitovat úroveň nabití na 80 % dané kapacity. Funkce, kterou lze dohledat v nastavení v sekci Baterie a dále Optimalizace nabíjení, má za úkol prodloužit životnost baterie, která tak vydrží déle v dobré kondici. S příchodem březnové aktualizace (tzv. Pixel Dropu) si však uživatelé s aktivovanou funkcí nabíjení do 80 % všimli, že nefunguje tak, jak by měla, respektive dochází k nabíjení do 100 %.

Situaci, která se okamžitě začala diskutovat na síti Reddit (reddit.com) a také na oficiálním Google fóru (google.com), pomohlo překvapivě vyřešit, dle Murphyho zákonů, prostudování manuálu. Také na fóru systému GrapheneOS (viz grapheneos.com) pak bylo následně potvrzeno, že přestože je nastaven limit nabití na 80 %, baterie se občas nabije na 100 % kvůli kalibraci, kdy si „připomene“, jaká je její skutečná kapacita. Funkce kalibrace přitom nefungovala správně v předešlých verzích softwaru, nyní byla opravena a má zajistit dlouhou životnost baterie. A jak jsou na tom vlastně vlajkové Pixely 9 Pro z hlediska rychlosti nabíjení?

„Zatímco v případě Pixelu 9 Pro se dočkáme jen pomalejšího nabíjení v podobě dosažení cca 55 % za 30 minut, u Pixelu 9 Pro XL se má jednat o 70 %, což zhruba odpovídá realitě. V rámci vlastního měření jsem konkrétně naměřil schopnost telefonu se nabít ze 3 na 86 % za 48 minut, do plna pak přibližně za hodinu a čtvrt. Dostat se na 70 % tak skutečně trvá půl hodinky. Pochopitelně Pixely 9 stejně jako telefony Samsung či Apple stále drtí čínská konkurence, která nabídne plné nabití třeba jen v rámci 20 minut, ale každý pokrok je pozitivní, Pixel 9 Pro XL si tak určitě zaslouží pochvalu. Kromě 12W bezdrátového nabíjení skrze běžné nabíjecí podložky standardu Qi disponuje rovněž 23W nabíjením (21 W u Pixelu 9 Pro) v případě využití bezdrátového nabíjecího stojánku od Googlu (tzv. Pixel Stand 2. generace), uvádí se v naší recenzi Pixelu 9 Pro (XL),“ uvádí se v naší podrobné recenzi.