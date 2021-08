Hackeři cílí na hráče, jen za poslední rok Kaspersky detekoval miliony útoků

Herní průmysl zaznamenal v posledních 18 měsících nebývalý růst. Svůj podíl na tom měl bezesporu fakt, že lidé nucení pobývat převážně doma hledali alternativní způsoby zábavy. Analytici společnosti Kaspersky proto sestavili přehled různých hrozeb, se kterými se uživatelé v souvislosti s hraním během pandemie setkávali – od potenciálních útoků na počítače a mobilní zařízení až po phishingová schémata.

Aby společnost Kaspersky získala jasnou představu o aktuálních trendech, analyzovala útoky vedené pomocí malwaru a dalšího nebezpečného softwaru maskovaného jako 24 nejoblíbenějších počítačových her a 10 nejúspěšnějších mobilních titulů roku 2021. Výsledky ukázaly, že kybernetické hrozby spojené s PC hrami prudce vzrostly se zavedením lockdownů ve 2. čtvrtletí 2020, kdy bylo detekováno 2,48 milionu útoků, což představuje 66 % nárůst oproti 1. čtvrtletí 2020, kdy bylo detekováno 1,48 milionu útoků. Zajímavé je, že ve 2. čtvrtletí 2021 počet útoků a postižených uživatelů prudce klesl na 636 904.

Mobilní hry vykazují odlišný trend: počet zasažených uživatelů vzrostl na začátku pandemie o 185 %, z 1 138 napadených uživatelů v únoru 2020 na 3 253 v březnu 2020. Ve 2. čtvrtletí 2021 klesl počet napadení jen o 10 %. Naznačuje to, že mobilní aktivity zůstávají pro kyberzločince oblíbené i v době postupného rozvolňování lockdownových restrikcí.

