Experti varují před falešnými VPN pro Android, nepoužíváte je?

Jak informovali experti z ESETu, druhou nejčastější kybernetickou hrozbu pro platformu Android v lednu byl trojský kůň Agent.EQD, kterého útočníci šířili v podobě falešné VPN (Virtual Private Network), což je technologie, kterou standardně uživatelé vytváří zabezpečené šifrované spojení mezi zařízením a vzdáleným serverem pro větší soukromí, bezpečnost a anonymitu.

„V tomto konkrétním případě se bohužel jasně ukazuje, že pokud uživatelé zdarma stahují nějakou službu či software, který bývá jnak zpravidla placený, mohou se lehce stát cílem škodlivých kódů nebo součástí útoků. Pokud si uživatelé stáhli tuto verzi VPN, zaplatili za to svými daty. Útočníci je byli po stažení schopni zapojit do DDoS útoků. V tuto chvíli jsou již servery škodlivé aplikace nefunkční, pokud se je ale útočníci rozhodnout znovu spustit, škodlivý kód bude znovu aktivní. Uživatelé by měli mít na paměti, že kvalitní a bezpečná VPN je vždy placená, protože provoz této technologie bývá nákladný. V minulosti jsme se mohli setkat i s VPN aplikacemi zdarma, které byly sice funkční, ale podvodné,“ říká Jirkal.

Nejčastěji detekovaným škodlivým kódem pro Android ale zůstal adware Andreed, který je stejným rizikem jako pro Českou republiku také v Německu či ve Švédsku. V lednu jej útočníci nejvíce šířili prostřednictvím nebezpečných verzí her Vector, Spider Solitaire či Bike Race Pro.

„Adware je typem škodlivého kódu, který v zařízení zobrazuje velké množství škodlivé reklamy – tedy takové, která může uživatele odvést a nebezpečný web s dalšími škodlivými kódy. V lednu se nejčastěji ukrýval ve škodlivé verzi parkurové hry Vector nebo ve verzi oblíbené a dnes již legendární hry Spider Solitaire. V Česku jsme tuto hrozbu zachytili nejvíce ve škodlivé verzi hry Bike Race Pro,“ říká k tomu Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce ESET.

Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za leden 2025: