Microsoft Surface Earbuds v redakci: vše, jen ne konvenční bezdrátová sluchátka

Do redakce nám zavítala jedna z nejzajímavějších čistě bezdrátových sluchátek – Microsoft Surface Earbuds. Byla představena už loni, ovšem do prodeje se (alespoň v USA) dostala teprve nedávno, a to v přepočtu za necelých 6 tisíc korun s DPH.

Sluchátka dorazí v elegantní malé bílé krabičce, ve které se kromě nabíjecího pouzdra se sluchátky uvnitř nachází také nabíjecí USB-A–USB-C kabel, náhradní návleky ve velikosti „S“ a „L“ (přímo na koncovkách jsou návleky ve velikosti „M“) a také základní dokumentace včetně příručky pro rychlý start. Samotné balení precizností připomíná produkty Applr, takže vzhled ani obsah balení rozhodně neurazí.

Nabíjecí pouzdro je z lesklého plastu a má světle šedou barvu, která perfektně koresponduje s modelovou řadou Surface od Microsoftu. Je škoda, že Microsoft nezvolil plasty matné, případně povrch lehce pogumovaný, takto se pouzdro stane během pár dnů terčem vlasových škrábanců. Díky lesklému provedení však nejsou tolik patrné otisky prstů, tedy pokud se na pouzdro nedíváte na přímém světle. Pouzdro samotné má velmi jednoduchý design, na víku naleznete logo Microsoftu, ze zadní strany pak USB-C konektor pro nabíjení. Na spodní straně je ještě mírně zapuštěné tlačítko pro vyvolání režimu párování.

Jakmile víko odklopíte, čemuž mimochodem pomáhá pružinka, naskytne se pohled na dvojici sluchátek a také výraznou diodu, která informuje o základních věcech, například stavu nabití. Pokud bychom se ještě na krátko měli zastavit u víka, jeho kloub nepůsobí zrovna bytelně, stačilo by trochu více síly a kloub by dozajista povolil, na to je nutné brát zřetel.

Surface Earbuds jsou v pouzdře velmi hluboko, respektive jejich plocha je téměř zarovnána s okolím a vystupují jen neznatelně. To znamená, že k jejich vyjmutí budete potřebovat nehet, případně grif, který jsme se naučili. Levé sluchátko stačí nepatrně pootočit po směru hodinových ručiček, díky čemuž se lehce nadzvedne, pravé pak pootočíte proti směru. Zní to komplikovaně, ale po pár hodinách je vyjmete z pouzdra tak snadno jako kterákoliv jiná.

Design Surface Earbuds je vše, jen ne konvenční.

Zaujme výrazná bílá ploška s průměrem 25 milimetrů, naživo působí ještě větším dojmem, naopak hmotnost 7,2 gramu je naprosto zanedbatelná. Zadní strana je pogumovaná, a to včetně návleku, který se nasazuje jednoduchým zaklapnutím do výseče. Samotná pecka tedy není hladká jako u AirPods, díky čemuž v uších drží mnohem pevněji i za silnějšího větru, případně při běhu. Jde tedy o kombinaci špuntů a pecek, avšak bez nutnosti si je „šroubovat" do zvukovodu, což nemusí být každému příjemné. Nasazení je snadné, sluchátko vložíte do ucha, následně lehce pootočíte a tím jej ukotvíte. Design se ne všem zamlouval, obecně spokojenější byly ženy, možná proto, že Surface Earbuds připomínají náušnice. Je zajímavé, že i přes naprosto puristický design vyvolala mnohem větší ohlas než mnohými proklínaná AirPods. Doplníme, že sluchátka jsou odolná dle certifikace IPX4.

Díky pogumování je nošení pohodlné, ovšem v uších sluchátka cítíte, což se konkrétně mě u AirPods téměř nestává. Co se týká různých nepříjemných otlaků, nemusíte se obávat, ani pokud je budete nosit půlku dne. Za mě jde o ideální střet pohodlnosti, ale zároveň kvalitního ukotvení v uších.

Ovládání probíhá pomocí dotykové plošky a více ho popíšeme v recenzi. Poklepy i gesta jsou intuitivní a nás těší, že přímo skrze dotykové plochy můžete regulovat i hlasitost. To není standard, ale velký benefit. Správa je možná skrze aplikaci Surface Audio pro iOS i Android.

Po zvukové stránce je zatím brzy hodnotit, ovšem už po pár dnech můžeme říci, že basová složka je pocitově mnohem výraznější než u AirPods. Projev je líbivý, lehce zabarvený, připodobnili bychom sluchátka do středu mezi produkty od Sennheiseru a Beoplay. Velmi pozitivně hodnotíme výdrž, ani po 6 hodinách poslechu nedošla energie a výrobce udává výdrž až 8 hodin, 16 hodin přidá pouzdro.

Surface Earbuds bohužel nemají aktivní potlačení okolních ruchů, což je v této cenové kategorii poměrně škoda, stejně jako fakt, že pouzdro nelze nabíjet bezdrátově. Mezi přednosti však patří provázanost s Microsoft 365, o které si více povíme v recenzi. Pochválit musíme také prvotní párování – sluchátka totiž stačí pouze vložit do uší, kde vám ženský hlas (v angličtině) řekne, že jsou připravena a stačí jej spojit skrze Bluetooth. Jednoduchost tak se Surface Earbuds pokročila na další level.

Surface Earbuds dále testujeme, v komentářích se můžete ptát na vše, co vás o nich zajímá.