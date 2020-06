Zcela bezdrátová sluchátka jsou v módě, nabízí je proto každá významná značka. Pozadu nechtěl zůstat ani Microsoft, který kromě velkých sluchátek přes uši přispěchal i se Surface Earbuds. Jsou originální provedením, ovšem jaká jsou skutečně a jakou mají šanci stát se bestsellerem prozradí až naše recenze.

Skutečně bezdrátová sluchátka bez debat nejvíce zpropagoval Apple se svými AirPods. Nejde o nejkrásnější sluchátka světa, naopak, mnohými je jejich design neuctivě připodobňován k nedopalku, ovšem svoboda + vcelku kvalitní zvuk z nich udělala bestseller. A když se něco dobře prodává a zákazníkům se produkt líbí, nabídka konkurence na sebe většinou nenechá dlouze čekat.

Microsoft vyčkal a přišel s odpovědí v podobě Surface Earbuds. Už na první pohled jsou zcela odlišná a boří zažité tradice. Zatímco ve většině případů se výrobci ženou za těmi nejlepšími „špunty“, Microsoft, podobně jako Apple, na začátku nabízí pecky, které sice ucho tolik neutěsní, ovšem pro mnohé jsou stále pohodlnější volbou. Zda Microsoft zazáří, nebo zmizí v propadlišti dějin, ukáže až čas. Jak se ale sluchátkům vedlo v naší recenzi zjistíte už teď.

Obsah balení: nic nechybí

Surface Earbuds dorazí v elegantní malé bílé krabičce, ve které je kromě nabíjecího pouzdra se sluchátky uvnitř také nabíjecí USB-A–USB-C kabel, náhradní návleky ve velikosti „S“ a „L“ (přímo na koncovkách jsou návleky ve velikosti „M“) a také základní dokumentace včetně příručky pro rychlý start. Adaptér do sítě můžete použít vlastní, případně nabíjet z USB portu počítače.

Konstrukční zpracování: originalita se cení

Reakce na design byly minimálně rozporuplné. Začneme však základním pojmenováním faktů. Hlavní dominantou sluchátek je bílá skleněná ploška s průměrem 25 milimetrů, která slouží pro ovládání pomocí dotyků. Zbytek těla je plastový a část, která se vkládá do ucha, je lehce pogumovaná. Samotná pecka má na sobě návlek, který, jak už víme, je v balení ve trojím vydání. Nasazení je velmi snadné, stačí návlek lehce natáhnout a následně obalit kolem výřezu k tomu určenému.

Na těle Surface Earbdus nenalezneme žádné zbytečné zdobení, Microsoft odolal pokušení a na jejich těle nenaleznete žádnou spojitost se značkou, design je tedy puristický. Po obvodu, kde je i mikrofon, je sice zdobná mřížka, ovšem tu uvidíte, jen pokud se budete dívat hodně zblízka a ideálně s lupou. Na vnitřní straně je ještě konektor, skrze který se v pouzdru sluchátka dobíjí. Žádné další senzory na těle nejsou, chybí tedy například i ten pro rozpoznání vyjmutí z ucha. Škoda, konkurence to umí lépe a přitom levněji.

Na sluchátkách nenalezneme žádné zbytečné zdobení.

Hmotnost jednoho sluchátka činí 7,2 gramu. Tím Microsoft nijak nevybočuje z průměru, jsou zkrátka lehká. Nasazení sluchátek je jednoduché, stačí je pod mírným úhlem vložit do ucha a následně pootočit, čímž se sluchátko zafixuje. Díky gumovému povrchu pecky je ukotvení opravdu spolehlivé, o sluchátka jsem neměl strach při běhu ani rychlých pohybech hlavou ve snaze je „vytřást“ ven. Sportu se mimochodem nemusíte obávat díky certifikaci odolnosti IPX4.

Po designové stránce jsou Surface Earbuds zcela jiná, a tak jsme se zeptali na názor několika pozorovatelů. Většinou se více líbí dámám, vzhled je připodobňují ke šperku (například náušnici či popsocketovému držáku). Mužům se design spíše nelíbí, ovšem i zde je to subjektivní. Osobně si myslím, že Surface Earbuds jsou minimálně zajímavá, přesto jsem zaznamenal mnohem více hanlivých komentářů než u AirPods. Přitom by se chtělo říci, že jednodušší design Surface Earbuds všeobecně zaujme více.

Při pohledu zboku je jasné, že sluchátka rozhodně nejsou zapuštěna v uchu, vyčnívají poměrně výrazně, více než třeba Buds+ od Samsungu. I to bylo často terčem posměšných komentářů. Je tedy design sluchátek ošklivý? Rozhodně ne. Budou vám slušet? To je věc druhá. Tak či tak, konstrukční zpracování je příkladné. Celkově působí promyšleným dojmem, což rozhodně nelze mít Microsoftu za zlé, v jednoduchosti je totiž často krása.

Budou vám slušet?

Dostáváme se k nabíjecímu pouzdru, které je z lesklých světle šedých plastů. Skvěle to koresponduje s barevnou linkou produktů Surface, což ceníme. Krabička není magnetem na otisky, ovšem na vlasové škrábance ano, což se zřejmě projeví časem. Pouzdro je velmi jednoduché, na vrchní straně má logo společnosti, na zadní straně nabíjecí USB-C konektor a na spodní plošce tlačítko pro vyvolání synchronizace. To však nebudete potřebovat po prvním vybalení sluchátek, jakmile je totiž vložíte poprvé do uší, ženský hlas vás pozdraví a vyzve ke spárování pomocí Bluetooth. Elegantní, praktické, jednoduché.

Pouzdro má baterii, která zvládne sluchátka dobít dvakrát, přidá tedy 16 hodin poslechu k dobru. O stavu nabití pouzdra vás informuje vnitřní dioda, která dle potřeby svítí bílou/červenou barvou, stav nabití sluchátek je nutné zjistit skrze aplikaci. Některé možná překvapí, že sluchátka jsou v pouzdře poměrně zapuštěna, ale vyjímají se poměrně snadno. Stačí použít špičku prstu, nehet, případně grif, kdy Surface Earbuds jemně pootočíte a tím je nadzvednete. Jejich uložení do pouzdra je také o zvyku, nemusíte se však bát, že byste je umístili obráceně – i přes stejný tvar je úhel náušníku odlišný, takže vám to zamezí magenty, navíc by se v takovém případě rozblikala dioda červeně.

Pokud bychom měli mít nějakou výtku, bude směřovat ke kloubu pouzdra. Ten nevypadá úplně bytelně a je zcela zjevné, že při větším tlaku by povolil, což je nutné hlídat. Naopak chválíme hmotnost zhruba 40 gramů a skvěle fungující pružiny, které pomohou při otevírání a zároveň pouzdro utěsní, pokud sluchátka přenášíte. Nemusíte mít obavu ani z ukotvení sluchátek v pouzdru, magnety je na svém místě drží poctivě.

Líbilo se nám poctivě zpracované

pogumovaný povrch

dobře drží v uších

puristické provedení

elegantní pouzdro

originální design...