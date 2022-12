Peklo zamrzlo! Apple na iPhonech povolí virtuální obchody třetích stran

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

AppStore byl doposud jediným virtuálním obchodem dostupným pro iOS. Apple měl tak naprostý přehled nad tím, které aplikace do iOS „pustí“, nicméně to také znamenalo omezení konkurence (kterou by mohli ocenit uživatelé), stejně tak byl kritizován za vysoké poplatky, jež si strhává z prodejů při nákupech v aplikacích stažených právě skrze AppStore. Podle agentury Bloomberg se však situace změní, a to kvůli novému nařízení pocházejícími z EU. Alternativní virtuální obchod dostupný v iPhonech a iPadech bychom přitom mohli spatřit již příští rok s příchodem iOS (a iPadOS) 17.

To se Applu, který dlouhodobě obhajoval výhody jediného virtuálního obchodu na daných operačních systémech, pochopitelně příliš nelíbí, nemá však na vybranou. Jako prvek zabezpečení a udržování určité kontroly nad aplikacemi distribuovanými mimo AppStore, by pak údajně mohl přijít se speciálními požadavky na vývojáře, informace však doposud nebyla potvrzena ani rozvedena do detailů.