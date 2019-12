Check Point Research odhalil zranitelnost ve WhatsAppu

K vytvoření škodlivé zprávy, která by měla dopad na takovouto skupinu, by museli být útočníci jejími členy (WhatsApp umožňuje aktuálně až 256 uživatelů ve skupině). Následně by kyberzločinci museli použít WhatsApp Web a nástroj pro ladění webového prohlížeče, aby upravili parametry zprávy a poslali upravený text skupině. Upravená zpráva by způsobila pád aplikace všech členů skupiny a nemožnost využít jakoukoli funkci WhatsAppu, dokud nedojde k jeho přeinstalaci a odstranění skupiny se škodlivou zprávou.

