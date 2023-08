Messenger by měl brzy dostat zásadní novinku. Oceníte ji?

Společnost Meta testuje end-to-end šifrování v aplikaci Messenger již několik let, což v praxi znamená, že k této důležité bezpečnostní funkci měl přístup pouze omezený počet uživatelů. Důvodem, proč společnosti Meta trvá tak dlouho, než zavede end-to-end šifrování pro všechny uživatele služby Messenger, je, jak informuje phonearena.com, skutečnost, že přechod na protokol E2EE (End-to-end encryption) představuje pro programátory složitý a náročný rébus.

