Začíná nová éra. Vyhledávání Googlu se díky AI zásadně změní

Posledních téměř 30 let je to základní navigační kámen při pohybu na internetu. Do textového pole vložíte dotaz a vyhledávač Google se vás pokusí nasměrovat na stránku, která podle něj nejlépe odpovídá tomu, co hledáte (plus sponzorované odkazy, samozřejmě).
Nyní se tato zkušenost zásadně promění. Do vyhledávače míří pokročilé modelové funkce v podobě nových prvků umělé inteligence, díky nimž budete moci agenty využívat pouhým zadáním dotazu. Zavádíme také nová inteligentní vyhledávací pole využívající umělou inteligenci, což představuje jeho největší vylepšení za více než 25 let, tvrdí Google na svém blogu (blog.google).
S umělou inteligencí jste se ve vyhledávání mohly setkat už dříve. Pouhý rok po svém uvedení překročil režim AI hranici jedné miliardy uživatelů měsíčně, přičemž počet dotazů se od spuštění každé čtvrtletí více než zdvojnásobuje. Jak si lidé uvědomují, o kolik více pro ně vyhledávání dokáže udělat, vyhledávají více než kdykoli předtím – a to natolik, že v minulém čtvrtletí dosáhl počet dotazů historického maxima. Ale to je podle Googlu jen začátek.
Nově Google zavádí v režimu AI pro všechny uživatele po celém světě nový výchozí model – vylepšenou verzi vyhledávače s Gemini 3.5 Flash.
Poznáte to už na první pohled podle tzv. „inteligentního vyhledávacího pole“. Je intuitivnější než kdy dříve a dynamicky se rozšiřuje, aby vám poskytlo dostatek prostoru pro přesný popis toho, co potřebujete. Je navrženo tak, aby předvídalo vaše záměry, a pomáhá vám formulovat dotazy pomocí návrhů založených na umělé inteligenci, které jdou nad rámec pouhého automatického doplňování. Můžete vyhledávat napříč různými typy obsahu a jako vstupy používat text, obrázky, soubory, videa nebo karty prohlížeče Chrome. Z vyhledávání budete i nadále dostávat řadu výsledků, stejně jako dnes.
Přímo z přehledu AI můžete snadno položit navazující otázku a v režimu AI se pustit do konverzace. Kontext zůstává zachován a čím hlouběji se do tématu ponoříte, tím relevantnější budou odkazy a související články. Tento plynulý zážitek je k dispozici na počítačích i mobilních zařízeních po celém světě.
