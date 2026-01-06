Máte hodinky s Wear OS? Vrací se na ně aplikace Telegram

Operační systém Wear OS na chytrých hodinkách vyniká především bohatými možnostmi rozšíření výbavy, což pramení z instalací různých aplikací. Na tuto platformu ohlásil návrat komunikační program Telegram, a to po několika letech. Aplikaci naleznete přímo v obchodě s aplikacemi, v případě Wear OS zvládnete vše pohodlně i skrze displej hodinek. Po instalaci si aplikaci spárujete s telefonem, nejjednodušeji to jde skrze naskenování QR kódu.
Následně už uvidíte všechny své chaty, včetně historie či fotografií, které se načtou také a lze si je tak prohlédnout i skrze displej hodinek. Synchronizací projde i pozadí chatů, což někteří jistě ocení. Zejména pokud si na konkrétním pozadí potrpíte.
Skrze hodinky tak můžete snadno odpovídat formou textu a hlasových zpráv. Poměrně očekávaně však nelze přidávat přílohy, včetně fotografií. Naopak podporovány jsou emoji, a to i ve formě reakce na příchozí zprávy.
