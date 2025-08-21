mobilenet.cz na sociálních sítích

Magnety vpřed! PixelSnap je řada chytrého příslušenství pro nové Pixely 10

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nově představená řada Pixelů 10 podporuje magnetické bezdrátové nabíjení
  • Podporován je standard Qi 2, u verze Pro XL dokonce Qi 2.2
  • Mezi PixelSnap příslušenství patří kryty, stojánky i nabíječky

Google včera večer představil novou řadu chytrých telefonů Pixel, konkrétně už v pořadí 10. generaci. Mezi mezigeneračními novinkami se nachází především podpora magnetického příslušenství, neboť potřebné magnety jsou umístěny kolem nabíjecí cívky pod zadním krytem telefonů. Tuto inovaci Google samozřejmě nenechal jen tak a okamžitě prezentoval i celou řadu příslušenství nazvaného PixelSnap.

Přečtěte si také

Stojánek pro všechny


Základem mezi novým příslušenství je stojánek. Ten neumí nic speciálního, jen podepře váš telefon, přičemž je k němu magneticky přichycen. Podepřít lze mobil v režimu na výšku i na šířku. Místo, kde se dotýká samotných telefonu, je pak změkčeno látkou a netřeba se obávat, že byste si nový mobil hned poškrábali. Cena stojánku je stanovena na 819 Kč.

Google PixelSnapGoogle PixelSnap
Google PixelSnap
Google PixelSnap
Google PixelSnap - magnetický stojánek

Dvě nabíječky


Pro nové Pixely jsou připraveny i dvě doposud nenabízené bezdrátové nabíječky z řady PixelSnap. Základem je klasická nabíječka, která se pouze přichytí na záda telefonu a vy tak nemusíte využívat konektor na spodní hraně. Vždy máte jistotu, že se mobil nabíjí a vy jej můžete běžně používat. Výkon je omezen na 15 W v případě Pixelu 10 a Pixelu 10 Pro, avšak u Pixelu 10 Pro XL si budete koci užít 25 W, a to třeba díky podpoře nového standardu Qi 2.2. Cena této nabíječky je na českém trhu 1 190 Kč.

Google PixelSnap
Google Snap - bezdrátová nabíječka

Druhá nabíječka kombinuje právě bezdrátovou dobíjecí podložku se stojánkem. Neustále tak můžete mít telefonu pohodlně na očích na vašem pracovním stole. Opět je podporován výkon 15 W, respektive 25 W u vrcholného Pixelu 10 Pro XL. Stojánkovou bezdrátovou nabíječku pořídíte na českém trhu za 1 909 Kč.

Google PixelSnapGoogle PixelSnap
Google PixelSnap
Google PixelSnap
Google PixelSnap - nabíjecí stojánek

Ochranné kryty


V rámci příslušenství PixelSnap figurují rovněž ochranná pouzdra v různých barevných variantách. Ta na telefonu drží pomocí magnetů, díky čemuž nadále spolupracují s dalším, například výše jmenovaným magnetickým příslušenstvím. Nové pouzdro vás vyjde na 1 369 Kč.

Google PixelSnapGoogle PixelSnap
Google PixelSnap
Google PixelSnap
Google PixelSnap - ochranné pouzdro
Diskuze ke článku
Robert Akai
Robert Akai
Naposledy upraveno: 19:51
No, skoro 2 tyčky za nabíječku..
Já radši drát. A u nových Pixelů je to jaksi pomalé. Čekal jsem víc.

I to bezdrátové je pomalé. U předchozího telefonu jsem měl 50W bezdrátově. Rok 2021, Xiaomi Mi11.

V případě Pixelu 10 a Pixelu 10 Pro, avšak u Pixelu 10 Pro XL si budete koci užít 25 W..

Moci 🙂
Odpovědět
Petr Zitka
Petr Zitka
Pixel nám začíná tak trochu Applovatět...
Odpovědět

