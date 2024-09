Magenta Moments slaví hned dva milníky, přináší proto zajímavé nabídky

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile formou tiskové zprávy upozornil na to, že jeho oblíbený program Magenta Moments v aplikaci Můj T-Mobile slaví v září 1 rok od spuštění a společně s tím i další milník – přes 1 milion registrovaných zákazníků. Jak bývá při podobných příležitostech zvykem, operátor na oslavu připravil nové nabídky od partnerů i soutěže o exkluzivní ceny. Část z nich je přitom v aplikací dostupná už teď, další se mají objevit v průběhu září. O tom, že jde v programu Magenta Moments narazit i na velmi zajímavé akce, pak svědčí i náš dřívější článek.

T-Mobile uvádí, že za uplynulý rok si uživatelé v aplikaci vyzvedli téměř 2,5 milionů voucherů z nabídky od 240 partnerů, od malých kaváren až po mezinárodní společnosti. Mezi oblíbené výhody patří i program společnosti CineStar 1+1 lístek do kina každé úterý. Aktuálně mohou uživatelé Magenta Moments čerpat například 20% slevu od Samsungu na vybrané spotřebiče a elektroniku, dále výhody jako plechovky Red Bull na prodejnách T-Mobile nebo slevu 25 % na Pizza Hut. Během září se v aplikaci objeví také novinky od Costa Coffee, oblíbené magentové pánve od Remosky a mnoho dalšího, včetně zvýhodněného Boxu pro dvě osoby od Bageterie Boulevard.

„Jeden milion uživatelů je pro nás opravdu důvod k oslavě, ale vnímáme to i jako velký závazek vůči našim zákazníkům. Obrovskou zásluhu na tom mají i naši partneři, kteří do toho s námi odvážně šli a za to jim moc děkujeme. Během celého roku jsme přinášeli stále něco nového, ať už to byly nabídky šité na míru, soutěže nebo zábavné gamifikace v aplikaci. Pozitivní zpětná vazba je pro nás ohromnou motivací a těšíme se, kam Magenta Moments posuneme v dalším roce,“ uvádí Daniela Bednářová, segmentová manažerka ve společnosti T-Mobile.