Jak jsem (ne)letěl do Paříže za 99 Kč s T-Mobile Magenta Moments

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V září nám operátor T-Mobile představil zákaznický program Magenta Moments. Česká republika se stala první zemí, kde skupina Deutsche Telekom (T-Mobile) mezinárodní program spustila. Hned za začátku nabízel program poměrně zajímavé bonusy. Jedním z nich je jistě jednosměrná letenka po Evropě za 99 Kč. Vybírat přitom můžete mezi poměrně zajímavými lokalitami, musíte být však flexibilní.

Aktuálně se za 99 Kč můžete dostat například z Prahy do Budapešti, Krakova, Benátek, Milána, Gdaňsku, Bruselu, Říma, Bari, Paříže, Neapole, Rigy, Londýna, Tirany, Marseille, Barcelony, Catanie, Palma de Mallorcy, Dublinu, na Rhodos, do Madridu a Sevilly. Ano, časy i cílové letiště neovlivníte, o to se stará algoritmus společnosti Kiwi, přesto jde o poměrně zajímavé destinace, kam byste se běžně za 99 Kč zřejmě nedostali. Navíc v případě zájmu můžete odlety hledat i z jiných evropských destinací.

Akční ceny platí pro prvních 1 000 letenek, destinace i časy se pravidelně mění. T-Mobile tvrdí, že cena je platná pouze pro 1 osobu pro jednosměrnou letenku, my jsme ovšem celým procesem prošli a v některých případech nám systém dovolil koupit za zvýhodněnou cenu i letenky dvě. Akce má skončit 31. října.

A jak to bylo s naším (ne)odletem do Paříže? Abychom si celou službu vyzkoušeli, prošli jsme rezervačním procesem vybraného termínu za 99 Kč na pařížské letiště Beauvais-Tille. I přestože se nám systém Kiwi neustále snažil vnutit různé služby navíc, nakonec jsme se rezervačním procesem prokousali a opravdu jsme získali letenku za 99 Kč, kterou jsme úspěšně uhradili. Cestu však přerušila nemoc, takže do Paříže za 99 Kč snad někdy příště.