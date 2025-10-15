Apple láká na MacBook s čipem M5. Přijde brzy

Apple oficiálně láká na příchod nové generace MacBooků poháněných čipem Apple M5. Na platformě X zveřejnil Greg Joswiak, senior viceprezident společnosti pro globální marketing, krátké video s textem „Coming soon“ a charakteristickou siluetou notebooku ve tvaru římské číslice V. Příspěvek doprovodil komentářem „Something powerful is coming“ a slovní hříčkou „Mmmmm“ – tedy pěti písmeny M odkazujícími na novou generaci čipu, jak dodal The Verge.
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
Podle předchozích zpráv agentury Bloomberg plánuje Apple oznámit základní MacBook Pro s čipem M5 už v průběhu tohoto týdne. Nejde přitom o izolovaný krok – iPady Pro s čipem M5 se již objevily v prvních unboxing videích na YouTube, což naznačuje, že uvedení celé nové generace zařízení je na spadnutí.