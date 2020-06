Líbivá tapeta se stala noční můrou telefonů s Androidem

Zdánlivě nevinná chyba v Androidu zapříčinila (podobně jako v minulosti) problémy u smartphonů, do nichž byla nahrána „nebezpečná“ tapeta, na kterou jako první upozornil Ice Universe.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL