Marek Vacovský
Skákání do pasti. Falešná hra pro Android lákala Čechy k instalaci viru
Fotografie: Bruce Mars, unsplash.com
  • V září se na platformě Android nejčastěji šířil trojský kůň Triada, zatímco v Česku dominoval adware Andreed
  • Útočníci zneužili především falešné verze populárních mobilních her, například Geometry Jump

Mobilní zařízení v Evropě si v září mohli odpočinout od rozsáhlých kybernetických kampaní, přesto statistiky od společnosti ESET ukazují, že útoky na platformu Android neustávají. Do čela žebříčku hrozeb se tentokrát dostal trojský kůň Triada, zatímco v České republice zůstal nejčastější hrozbou adware Andreed – šířený mimo jiné ve falešné verzi hry Geometry Jump.

Trojský kůň Triada zobrazuje především nevyžádanou reklamu a spam, podobně jako adware Andreed. Opět bych ale na tomto místě rád zopakoval, že ačkoli se adware tváří na první pohled neškodně, může být prostředníkem pro závažnější škodlivé kódy a přímým rizikem pro naše soukromí na internetu,“ říká Martin Jirkal, vedoucí analytického týmu v pražské pobočce společnosti ESET. „Trojský kůň Triada v září nejvíce potrápil uživatele a uživatelky ve Španělsku, Francii a Polsku. Česká republika byla v pořadí osmou nejvíce postiženou zemí. I když jsme byli na jednu stranu ušetřeni kampaní tohoto trojského koně, vynahradil nám to adware Andreed – Česko je totiž druhou zemí, a to hned po Polsku, na kterou se zaměřuje nejčastěji. V jeho případě se útočníci stále spoléhají na svět mobilních her, které nejen v případě českých uživatelů a uživatelek pořád fungují jako návnada na stažení škodlivého kódu,“ dodává.

Podle ESETu se Triada šířila jako „užitečná“ aplikace – například nástroj pro zlepšení rozlišení videa nebo dokonce jako falešná bezpečnostní aplikace. Adware Andreed se naopak zaměřuje především na uživatele mobilních her. V Česku se objevoval především ve falešné hře Geometry Jump a v modifikacích titulů, které slibovaly herní výhody. Útočníci tak zneužívají přirozenou zvědavost hráčů – a pod záminkou zábavy získávají přístup k jejich datům.

Odborníci doporučují stahovat aplikace pouze z oficiálních obchodů, číst recenze a vyhnout se méně známým zdrojům nebo veřejným úložištím. Mezi varovné signály nákazy patří zpomalení zařízení, nevyžádané reklamy či změny v nastavení aplikací.

Nejčastější kybernetické hrozby pro platformu Android v zemích EU za září 2025:


  • Android/Triada trojan (6,52 %)
  • Android/Spy.SparkKitty trojan (5,74 %)
  • Android/Andreed trojan (4,12 %)
  • Android/TrojanDropper.Agent.GKE trojan (3,48 %)
  • Android/Clicker.OZ trojan (3,33 %)
  • Android/Spy.SpinOk trojan (3,04 %)
  • Android/Agent.EQD trojan (2,42 %)
  • Android/Agent.FJL trojan (2,24 %)
  • Android/TrojanDropper.Agent.MPH trojan (2,09 %)
  • Android/Spy.Banker.BCX trojan (1,88 %)
