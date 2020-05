OnePlus dočasně vypíná jeden z fotoaparátů vlajkového 8 Pro

Nejnovější aktualizace na OxygenOS 10.5.9 pro OnePlus 8 Pro přináší jednu zásadní změnu. Přestože výrobce dříve avizoval, že softwarové zablokování kamerky Color Filter postihne pouze uživatele v Číně (kde tato nadstavba nese název HydrogenOS), došlo nakonec i na zbytek světa.

OxygenOS 10.5.9 for OnePlus 8 Pro disables the Color Filter camera https://t.co/a0A2oiVsyu by @iamdamienwilde pic.twitter.com/KJYM0bhPv7