Nevinně vypadající tapeta pro Xiaomi Mi 9 donutila uživatele vymazat obsah telefonu

Asi málokoho by napadlo, že tak triviální úkon, jako je změna tapety na telefonu, může mít katastrofální dopad a vést k nucenému vymazaní veškerého obsahu. Ne, nejedná se o vir (alespoň podle dostupných informací), ale o zvláštní chybu, kterou zapříčiní nevinně vypadající tapeta. Na tento problém poukázal uživatel Xiaomi Mi 9 s přezdívkou Soroush_kohan, který své trable popsal na sociální síti reddit.com.

Příspěvek na sociální síti, ve kterém popisuje sled všech události, upoutal patřičnou pozornost. Nejprve si na Googlu vyhledal poměrně obyčejně vypadající tapetu s černým pozadím, které lemují pestrobarevné okraje. Stažení obrázku a jeho nastavení jako tapety/pozadí spustilo smyčku zapínání a vypínání, aniž by s tím mohl uživatel cokoliv udělat. Po pátém až šestém opakování neustálého vypínání a zapínání se na obrazovce objevily tři možnosti:

Restartovat (v takovém případě se začal telefon opět vypínat a zapínat) Vymazat data Spojit se s MIAassistant

Do vlákna se připojili další uživatelé Redditu, kteří byli dost odvážní na to si tapetu nainstalovat do svých Xiaomi telefonů. U několika Xiaomi Mi 9T Pro a Mi 9 SE se projevil stejný problém a následně byli uživatelé přinucen také vymazat data z telefonu. U jiných uživatelů se tento problém neprojevil.

Jestli se jedná o chybu spojenou se specifickou verzí MIUI, nebo má podivné chování telefonů jiný důvod, zatím není jasné. Pokud disponujete některým ze zmíněných telefonů, důrazně doporučujeme, abyste si obrázek nestahovali, respektive jej ani nezkoušeli nastavit jako tapetu.