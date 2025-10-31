Black Friday u Honoru: v akci je skládačka i naprostý základ za 2 tisíce korun

Ačkoliv kalendář ukazuje poslední říjnový den, což znamená, že do pravého Black Friday zbývá takřka měsíc, Honor přichází se stejnojmennou nabídku již nyní. Celá řada jeho telefonů se dostala do zajímavých slev a u těch nejdražších kousků můžete ušetřit i několik tisíc korun.
Nenáročným uživatelům je určen Honor X5c Plus s velkým 90Hz IPS displejem, tenkou konstrukcí a procesorem Helio G81. Na zádech má mobil dva fotoaparáty, hlavní 50megapixelový snímač a jeden pomocný objektiv, který ani výrobce nijak blíže nespecifikuje. Na čelní straně, ve výřezu displeje, je pak základní čelní kamerka s 5megapixelovým rozlišením. Velmi dobře to vypadá s výdrží, kterou zajistí baterie se slušnou kapacitou 5 260 mAh. Honor navíc slibuje, že i po 1 000 nabíjecích cyklech by kondice baterie neměla klesnout pod 80 %. V základní 64GB verzi zlevnil o pětistovku a nově jej pořídíte za 1 990 Kč.
O něco náročnější uživatele může zaujmout Honor X7d, který se pyšní vyšší odolností proti vodě, prachu a pádům. Výrobce zmiňuje, že testy probíhaly i s ponořením 0,5 metru pod vodu po dobu 1 minuty. Telefon nabízí 5hvězdičkovou certifikaci SGS, která značí odolnost vůči pádům z výšky až 1,5 metru. Ve výbavě se nachází 6,77" IPS displej nebo procesor Snapdragon 685. Hlavnímu 108megapixelovému snímači bez optické stabilizace asistuje pouze 2megapixelový portrétní fotoaparát. Chuť si lze spravit u baterie, jejíž kapacita je nadprůměrných 6 500 mAh . I tento model zlevnil o pět set korun a vyjde v akci na 3 490 Kč.
Pokud vyžadujete AMOLED displej, zaujme vás například letošní novinka v podobě Honoru 400 Lite. Kromě kvalitního displeje nabízí i solidní procesor Dimensity 7025 Ultra. Na zadní straně najdeme hlavní 108megapixelový fotoaparát, který by měl zajistit detailní snímky i při slabším osvětlení. Doplňuje ho bohužel pouze 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na přední straně se nachází 16megapixelová selfie kamera, umístěná v průstřelu displeje. Telefon má 5 000mAh baterii, která by měla slušnou výdrž na jedno nabití, a podporuje 35W drátové nabíjení. Aktuální akční cena je stanovena na 5 490 Kč.
Poctivou střední třídu v akční nabídce Honoru představuje model Magic7 Lite. Lákat vás může opravdu kvalitním AMOLED panele s vysokým rozlišením či procesorem Snapdragon 6 Gen 1. Z další výbavy kromě 108Mpx fotoaparátu stojí za zmínku především nasazení křemíkové baterie, jež se chlubí výrazně vyšší energetickou hustotou. S touto technologií má Honor poměrně bohaté zkušenosti, a proto si mohl dovolit do smartphonu dostat 6 600mAh baterii s podporou 66W (drátového) nabíjení. Současná akční cena Magicu7 Lite činí 5 990 Kč.
Nároční uživatelé mohou sáhnout po stále ještě vlajkovém modelu Magic7 Pro se špičkovým procesorem Snapdragon 8 Elite, perfektním displejem či například 200megapixelovém teleobjektivem. Radost vám jistě udělá i velmi rychlé 100W drátové nabíjení. Po slevě ve výši 5 tisíc korun se vlajkový model v akční nabídce prodává za 19 990 Kč.
Do akční nabídky se dostal i nejmodernější kousek z nabídky Honoru, kterým není nikdo jiný, než model Magic V5 s ohebným displejem. Kromě toho se může pochlubit vysoce výkonným procesorem nebo dvěma displeji. I v tomto případě vystoupala sleva na 5 tisíc korun a cena tak činí 39 990 Kč.
Veškeré slevy u Honoru platí buď do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. listopadu 2025, a to u vybraných předních prodejců elektroniky na českém trhu.