Valentýn u Vodafonu přináší až 40% slevu na neomezené tarify

Vodafone se snaží ve velkém rozšířit nabídku neomezených tarifů, které jsou často omezeny rychlostí připojení, mezi co nejvíce uživatelů. Pravidelně proto pořádá výhodné akce, během nichž tarify zlevňuje a garantuje dané slevy natrvalo. Například během akce Black Friday klesla cena základního tarifu až pod hranici 400 Kč.

Tentokrát se akce váže k blížícímu se Valentýnu a probíhá od 10. do 14. února. Je určena pro páry, což znamená, že je nutné pořídit si rovnou dva tarify – sleva pak platí pro oba. Základní tarif Basic+ s neomezeným voláním, SMS a internetem, kde je však rychlost omezena na 4 Mb/s, vyjde se 40% slevou na 449 Kč měsíčně pro jednoho. Pár tak zaplatí dohromady 898 Kč měsíčně, přičemž zmíněná sleva je doživotní.

Stejná 40% sleva se vztahuje i na tarif Super+, který vyjde jednoho z páru na 599 Kč měsíčně, oba tedy dohromady zaplatí 1 198 Kč. V nabídce je i tarif Premium 5G, u kterého není rychlost nijak omezená, a lze ho tak označit za skutečně neomezený. V jeho případě je sleva 32 %, takže jednoho z páru vyjde na 899 Kč měsíčně, oba pak na 1 798 Kč.

Valentýnská nabídka platí pro nové zákazníky, ale i pro stávající, pokud na svém zákaznickém účtu navýší hodnotu mobilních služeb alespoň o 200 Kč.

„Kryjeme zákazníkům záda, není třeba hledat dál. Ideální valentýnský dárek pro vaše nejbližší je takový, který vás spojí. Kdo valentýnskou akci zmešká, nemusí zoufat. I po Valentýnu bude v platnosti kampaň MultiSIM, která se zaměří na širší cílovou skupinu. Zahrnovat bude i zlevněné tarify pro mladé v rámci programu #jetovtobě a oproti valentýnské akci ji budou moci zákazníci využít až na 5 čísel,“ říká Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment Vodafone ČR.

V rámci akce MultiSIM bude možné kombinovat až tři ze čtyř neomezených tarifů – Basic+, Super, Super+ a Premium 5G. Nejvýhodnějších cen pak zákazníci dosáhnou, pokud si zároveň pořídí i pevný internet.

Neomezené tarify od Vodafonu se slevou pořídíte na webu operátora.

Například tarif Neomezený Super, který běžně stojí 877 Kč měsíčně, lze v rámci MultiSIM získat za 784 Kč. Pokud si k němu zákazník pořídí i fixní internet, cena klesne na 654 Kč měsíčně se zvýhodněním napořád.

A co na to konkurence? T-Mobile aktuálně nabízí speciální tarif za 335 Kč, který je však plný omezení – považte sami – počítat můžete se 150 volnými minutami do všech sítí a 150 SMS, taktéž do jakékoliv sítě. To vše v době, kdy je neomezené volání a SMS takřka samozřejmostí.