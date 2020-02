Letošní chytré hodinky od Samsungu nabídnou více paměti a možná 5G

Segment chytrých hodinek se přes jisté obtíže postupně etabloval a několik vyvolených výrobců si rozděluje trh. Mezi ty šťastnější rozhodně patří Samsung, který hodinky začlenil do řady Galaxy. Dle sammobile.com se v letošním roce dočkáme dvou nových modelů s označeními SM-R840 / 845 a SM-R850 / 855. Zásadní novinka se má točit kolem interní paměti. Ta má být 8GB, což je dvojnásobná velikost oproti stávajícím modelům. Za nárůstem mohou stát zvyšující se nároky různých aplikací přímo v hodinkách, případně i schopnost pojmout více hudby.

Očekává se, že se dočkáme hodinek opět ve dvou velikostech. Co naopak není jisté, je konkrétní velikost. Doposud Samsung produkoval smartwatch o velikostech 40 a 44 milimetrů, avšak je možné, že by mohlo dojít k nepatrnému nárůstu. Je jisté, že Samsung kromě klasické verze představí i variantu schopnou připojit se k mobilní síti za pomoci eSIM. Automaticky se počítá s podporou LTE, ale ve hře je i možnost, že by Samsung představil vůbec první hodinky na světě s podporou 5G. Poslední známá informace se týká varianty SM-R840, která má disponovat baterií s kapacitou 330 mAh. To je mimochodem zásadně více než u Samsung Galaxy Watch Active2 s 247 mAh.

V tuto chvíli by nové hodinky měly být v rané fázi vývoje, tudíž je nasnadě, že do představení zbývá poměrně dost času. Rozhodně se jich proto nedočkáme příští týden po boku řady Galaxy S20. Mnohem pravděpodobnější je premiéra koncem léta s případnou řadou Galaxy Note20.