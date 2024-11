Měříte si hodinky Samsung EKG? Dejte si pozor na verzi Androidu vašeho telefonu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Moderní chytré hodinky nejen od Samsungu podporují měření EKG. Pro tyto účely má jihokorejský výrobce speciální aplikaci Samsung Health Monitor, která shromažďuje právě data z měření EKG a prostřednictvím ní se také vše adekvátně nastavuje.

Pokud jste do aplikace v posledních dnech zavítali, byla vám nabídnuta aktualizace celé aplikace. Jakmile aktualizaci na verzi 1.3.6.001 provedete, získáte nejen přehled o změnách, ale rovněž zásadní informaci o tom, že s příští aktualizací na verzi 1.4 již nebudou podporovány starší operační systémy Android 9, Android 10 a Android 11. Minimem pro funkčnost aplikace tak bude Android 12.

Ačkoliv to může působit poměrně naléhavě, v praxi je zřejmé, že se to mnoha uživatelů nedotkne. Důvodem je, že aplikace je určena jen telefonům Samsung a ty výrobce zpravidla dobře aktualizuje. Starší verzi než Android 12 tak mají jen vlajkové lodě starší 5 let, případně levnější modely Samsungu starší 3 a více let.