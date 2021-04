Lenovo Legion Duel 2 je herní speciál s 90W nabíjením a aktivním chlazením

Fotografie: Lenovo

Lenovo dnes představilo herní speciál s označením Legion Duel 2. Smartphone se chlubí pokročilým chlazením, propracovanou haptickou odezvou i zabudovanou selfie kamerkou. Co dalšího nabídne?

Lenovo Legion Duel 2 dává svou příslušnost k herním speciálům patřičně najevo obrovským 6,92" panelem se 144Hz obnovovací frekvencí a podporou HDR10+. AMOLED panel přitom nabízí solidní Full HD+ rozlišení a maximální jas 1 300 nitů, viditelnost by tedy neměla být problém. Absenci výřezu či průstřelu vysvětluje vyjíždějící kamerka na pravém boku telefonu. Zde je také speciální ultrazvuková tlačítka, kterou doprovází kapacitní tlačítka na zádech.

Unikátní je i samotný design zad, která jsou rozdělena do dvou částí a uprostřed můžeme spatřit RGB logo Legion. Fotovýbava čítá 64Mpx hlavní senzor a 16Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Za pozornost stojí také chlazení, které v tomto případě zajišťuje dvojice větráčků a měděné pasivní chladící prvky. Účinné chlazení je důležité nejen kvůli osazení výkonným hardwarem v podobě Snapdragonu 888 a až 18 GB RAM, ale také maximálnímu 90W nabíjení baterie o celkové kapacitě 5 500 mAh. Díky jejímu rozdělení do dvou článků je takto možné nabít telefon z 0 do 100 % za pouhých 30 minut.

Zařízení se začne nejprve prodávat v Číně a do Evropy má dorazit v květnu. Za variantu s 12 GB RAM a 256GB úložištěm zájemci zaplatí 799 eur (zhruba 20,5 tisíc korun). Lépe vybavený model s 16 GB RAM a 512GB úložištěm je vyjde na 999 eur (necelých 26 tisíc korun).