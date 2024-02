ThinkPad X12 Detachable Gen 2 je „Surface od Lenova“

Fotografie: Lenovo

Na stánku Lenova na letošním MWC přitáhly samozřejmě největší pozornost futuristické koncepty jako notebook s průhledným displejem, ale tradičně si zde našly místo i produkty, které doplňují stávající produktové řady. To je i případ zařízení s kostrbatým názvem ThinkPad X12 Detachable Gen 2.

Název ale zároveň odhaluje vše podstatné. Základem je tablet s 12,3", poměrem stran 3:2 a krycím sklem Gorilla Glass, který může fungovat zcela samostatně, například o víkendech, kdy chcete jen konzumovat obsah. A v pondělí ráno k němu přicvaknete klávesnici s typickým Lenovo trackpointem, čtečkou otisků prstů a poutkem pro uchycení stylusu – a můžete se pustit do pracovního procesu. Jinými slovy, je to prakticky totéž, co Microsoft nabízí pod značkou Surface.

Gen 2 znamená, že na toto zařízení narazíte v obchodech už nyní, toto je jeho vylepšení, které si žádá rozvoj v oblasti procesorů. Od svého předchůdce se tak liší nasazením procesorů Intel Core Ultra z řady U, u kterých samozřejmě nesmí chybět dedikovaná neurální jednotka pro akceleraci umělé inteligence.

Jak už je u Lenova zvykem, na trh přijde celá rodina těchto zařízení, kdy se poměr ceny toho nejlevějšího a nejdražšího může skoro přiblížit dvojnásobku. Maximální konfigurace totiž slibuje 32 GB RAM, 1TB SSD, 8Mpx kamera otočená do prostoru + 5Mpx IR kameru a 5G sub-6 modem s podporou eSIM. Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 bude na našem trhu dostupný od června 2024, cena pro český trh bude upřesněna. Předchozí generace začínala s cenou kolem 40 tisíc korun.