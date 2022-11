Huawei Watch D nejsou sice první chytré hodinky, které by mohly tvrdit, že umí změřit krevní tlak, jako první se však mohou honosit tím, že dokáží změřit krevní tlak přesně, neboť fungují na bázi klasického tlakoměru. Jak se novinka povedla a je monitoring krevního tlaku její jedinou předností? To prozradí tato recenze.

Huawei Watch D představují jeden z dalších milníků na poli vývoje zdravotních funkcí v segmentu wearables a věřím, že v budoucnu budeme vídat hodinky s měřením krevního tlaku mnohem častěji. Kromě toho však nabídnou velký AMOLED displej, slušnou výdrž i další zdravotní funkce. Bude to stačit na úspěch?

Technické parametry Huawei Watch D Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 30 × 10,7 mm , 21 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ne , zapínání: motýlová spona Displej AMOLED, 1,64" (456 × 280 px), tvar: hranatý Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ? Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 160 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 9 999 Kč

Obsah balení: myslelo se na vše

V bílé krabičce najdeme Huawei Watch D s již nasazeným řemínkem a také další řemínek pro uživatele s menším obvodem zápěstí. Samozřejmě nechybí ani nabíjení kolébka.

Líbilo se nám náhradní velikost řemínku

Konstrukční zpracování: nenápadné a praktické

Výrobce vsadil v případě Huawei Watch D na vcelku nenápadný design, který však rozhodně neurazí a mnoho uživatelů jej může považovat spíše za přednost. Pouzdro je kovové (spodní strana safírová, nehrozí tedy žádné alergie) a na boku najdeme dvojici tlačítek, přičemž spodní s červeným rámováním je nastavitelné. Standardně je však přiřazeno k funkci měření krevního tlaku.

Za zmínku stojí rovněž řemínek, který má kovovou motýlovou přezku, silikonový řemínek a také speciální „polštářek“ pro měření krevního tlaku. Rozepnutí přezky je velmi jednoduché, zároveň však jistě drží na zápěstí. Stejně tak nemám výtek k haptické odezvě či odolnosti dle IP68.

Líbilo se nám odolnost IP68

příjemně se nosí

prémiové materiály

Nelíbilo se nám pouzdro je mírně tlustší

Displej: dlouhý a hranatý

1,64" AMOLED panel má tentokrát obdélníkový tvar a je možné jej ozvláštnit jedním z široké palety stahovatelných ciferníků, které jsou zdarma i placené. Obrazovka má naprosto dostačující maximální svítivost pro použití venku na přímém slunci a problém jí nedělá ani automatická regulace jasu. Stejně tak zvládá gesto vypnutí přiložením dlaně na displeji či Always-On, jehož vizuál se odvíjí od podoby použitého ciferníků (zůstane zvýrazněný pouze čas).

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

vysoký jas

Systém a výkon: Harmony OS 2.1

Chytré hodinky dorazily s operačním systémem HarmonyOS 2.1.0.363, který u tohoto modelu (v době testování) neumožňoval doinstalovat žádné další aplikace, na druhou stranu fungoval velmi svižně a v podstatě identicky s jinými chytrými hodinkami Huawei s tímto OS. Pokud se obejdete bez podpory bezkontaktního placení hodinkami (v budoucnu by snad mohlo fungovat v propojení s Curve) a chcete hodinky používat primárně jako nástroj pro notifikace (odpovídat lze přednastavenými odpověďmi, které si můžete i vytvořit), měření sportu či monitoring zdraví, nebudete zklamáni. Pro uživatele, kteří hledají hodinky s vyspělým OS, jsou zde jiné alternativy, které však nenabídnou tak dlouhou výdrž jako Huawei Watch.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám chybí bezkontaktní placení

Výdrž a nabíjení: velmi slušná i s tlakoměrem

Huawei Watch D mají podle výrobce zvládnout zhruba 7 dní na jedno (plné) nabití, přičemž v praxi se mi podařilo dosáhnout i o něco větší hodnoty (8 až 9 dní), přestože jsem každý den měřil krevní tlak, chodil s hodinkami na procházky, dostával notifikace apod. Výdrž je tedy bezproblémová. Nabíjení pak probíhá skrze proprietární magnetickou nabíjecí kolébku a trvá zhruba hodinu a půl. Jediné, co by někomu mohlo chybět, je podpora bezdrátového nabíjení standardu Qi, které by však s ohledem na řemínek stejně nebylo příliš komfortní.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž i s každodenním měřením krev. tlaku

Nelíbilo se nám schází bezdrátové nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: krevní tlak na prvním místě

Měření krevního tlaku většina z nás provádí spíše sporadicky, přestože se podle mého (pouze neodborného) názoru může jednat o ještě praktičtější ukazatel zdraví a případných problémů, než je tomu v případě monitoringu EKG či okysličení krve. Huawei se proto rozhodl přinést přesné měření krevního tlaku také do chytrých hodinek, a to na principu, který známe z klasických manžetových tlakoměrů.

Celé měření pak probíhá velmi intuitivně a trvá pouze chvíli. Samozřejmě je vhodné před měřením setrvat v klidu a během měření dodržovat pokyny, které spatříte na displeji hodinek (tj. sedět, nekřížit nohy přes sebe, nezatínat ruku/pěst a mít ji na úrovni srdce). Chvíli po spuštění pak začnete cítit, jak se řemínek i se speciálním nafukovacím polštářkem začne utahovat kolem vašeho zápěstí, měří a poté se zase povolí, zkrátka jako u klasické manžety od tlakoměru, kterou byste si však umístili pravděpodobně mezi loket a rameno. Za velmi kladné hodnotím, že měření probíhá s odchylkou pouze +/- 3 mmHG (v případě pulzu pak +/- 5 %), což je standardní odchylka i u běžných tlakoměrů. Ještě lepší však je, že se výsledky naměřené pomocí Huawei Watch D a klasickým (domácím) tlakoměrem nelišily, případně jen zanedbatelně.

Výhodou tlakoměru v hodinkách je pak podle mě komfort plynoucí z nošení na zápěstí (zejména, pokud budete s hodinkami i spát, neboť umí monitorovat spánek). Poté, co se ráno probudíte a vstanete, vás totiž umí automaticky upozornit na možnost změřit si tlak – vy tak nemusíte na nic myslet, ani zapínat klasický tlakoměr, nasazovat/sundávat planžetu apod. V aplikaci Huawei Zdraví následně vidíte veškerá naměřená data (v samotných hodinkách lze držet až 60 záznamů z měření), k nimž můžete (pouze v mobilní aplikaci) přiřadit i činnost, kterou jste vykonávali před měřením (cvičení, spánek, pití kávy, kouření apod.) a vnímat, jaké mají jednotlivé aktivity vliv na váš tlak. Připomenutí k měření pak nemusí probíhat pouze ráno poté, ale klidně i dle vámi nadefinovaného vlastního času a třeba jen v určité dny v týdnu. Výrobce také myslel na situaci, kdy by si s vašimi hodinkami mohl chtít změřit krevní tlak někdo jiný, a tak je možné přímo před měřením aktivovat režim měření nepřihlášené osoby, případně tlak měřit klasicky (přiřadí se k vašim dalším naměřeným údajům) a poté jej smazat. Možnost exportovat hodnoty například do PDF v tuto chvíli schází, vzhledem k přehlednosti naměřených hodnot to však nepovažuji za žádný zásadní nedostatek, neboť najdete vše důležité i na jednoduchém printscreenu.

Z dalších funkcí pak zmíním monitoring srdečního tepu, spánku, EKG, okysličení krve, ale také teploty na zápěstí. Veškeré tyto funkce jsem již několikrát popisoval v testech předešlých (novějších) Huawei Watch a i zde platí, že k nim nemám žádných výhrad. Měření teploty zápěstí je v tuto chvíli samozřejmě stále spíše „gimmick“, v budoucnu však třeba najde uplatnění, navíc není moc využitelné ani u chytrých hodinek dalších výrobců, kteří se rozhodli do jejich modelů teploměr implementovat.

V aplikaci Huawei Zdraví najdeme i analýzu ztuhlosti tepen, tu však nelze (alespoň prozatím) aktivovat

Co se sportovních režimů týče, je jich zde přes 70 a neschází ani integrovaná GPS, která měří „standardně“ přesně, což znamená, že občas sice projdete okrajem budovy (dle záznamu), ale pro zaznačení vaší trasy bohatě postačí. Neschází ani automatická detekce sportovní aktivity (či jejího ukončení) včetně měření tepové frekvence poté, co jste dosportovali. Překvapivě jsem si však automatickou detekci musel nejprve aktivovat, pokud tak neučiníte, budou vám hodinky měřit chůzi klidně ještě i dvacet minut poté, co už sedíte za volantem vozu.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

jediné hodinky s opravdovým tlakoměrem

přehledné zobrazení hodnot krevního tlaku s možností připomenutí

Nelíbilo se nám teploměr nemá v tuto chvíli mnoho využití

Zhodnocení

Huawei Watch D lze považovat za ultimátně vybavené „zdravotní“ chytré hodinky, které nabízí kromě monitoringu EKG, SpO2 či spánku také velmi přesné měření krevního tlaku osvědčenou technologií. Z tohoto důvodu a také vzhledem ke kompatibilitě hodinek nejen s Androidem, ale také s iOS, bych je doporučil každému, kdo chce mít své zdraví dokonale pod kontrolou a chce si ušetřit práci s měřením skrze klasický manžetový tlakoměr. Huawei Watch D nezklamaly ani po stránce odolnosti, výdrže či zpracování, vyloženě zamrzet snad může jen stále přítomná absence bezkontaktních plateb či (ve srovnání s watchOS a Wear OS) uzavřenost operačního systému.

Konkurence

Přímou konkurenci Huawei Watch D nemají už jen z toho důvodu, že žádné jiné chytré hodinky na trhu nenabízí měření krevního tlaku skrze regulérní (i když zmenšený) tlakoměr. Samsung Galaxy Watch5 přesto schopnost měření krevního tlaku nabídnou, i když se jedná spíše o „dopočítávání“ hodnoty krevního tlaku a je nutné kvůli této funkcionalitě hodinky (pravidelně) kalibrovat. Nevýhodou je, že krevní tlak si oficiálně změříte pouze v propojení s telefony Samsung, zatímco Huawei Watch D nemají problém používat tlakoměr ani při spojení s telefony jiných výrobců. Mezi velké přednosti Galaxy Watch pak nepochybně patří možnost bezkontaktního placení i vyspělejší operační systém, výdrž však mají tyto hodinky oproti Huawei Watch D zásadně kratší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch5 44 mm LTE Konstrukce 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 33,5 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 410 mAh , nabíjení: bezdrátové

Pokud hledáte prémiový design za přijatelnou cenu, mohu doporučit Huawei Watch GT3 Pro s titanovým pouzdrem i řemínkem. Tyto hodinky jsou levnější, přitom nabídnou safírové sklo, zvýšenou odolnost i o něco delší výdrž. Krevní tlak si s nimi však nezměříte.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Konstrukce 46,6 × 46,6 × 10,9 mm , 54 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém HarmonyOS , kompatibilní s: ? Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 530 mAh , nabíjení: bezdrátové

Pokud hledáte něco mezi chytrými a hloupými hodinkami, zato pro vás hraje důležitou roli design, dejte šanci Withings ScanWatch Horizon. Umí změřit EKG a na plné nabití vydrží klidně i několik týdnů. Na druhou stranu nabídnou omezené notifikace i další chytré funkce.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Withings ScanWatch Horizon Konstrukce 43 × 43 × 13,3 mm , 72 g , odolnost: ano Pásek kovový, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej PMOLED, ?" (? × ? px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz