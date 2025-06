Zdraví pod drobnohledem: Huawei Watch Fit 4 Pro změří víc, než byste čekali

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zatímco v předešlých letech býval monitoring EKG a některých dalších zdravotních údajů výsadou skutečně drahých chytrých hodinek, aktuálně se EKG a další technologie prodírají i do cenově dostupnějších modelů. Skvělým příkladem jsou hodinky Huawei Watch Fit 4 Pro, které sice sdílejí mnoho aspektů vlajkové řady (za zmínku rozhodně stojí safírové sklo, použití titanového rámu, špičková odolnost či displej s jasem až 3 000 nitů), ale zároveň se pohybují pod hranicí 7 tisíc korun.

Co všechno v oblasti zdravotního monitoringu dokáží nové Watch Fit 4 Pro změřit, jak naměřené hodnoty vypadají a kde je najít, včetně podrobného reportu, jenž je možné například sdílet s doktorem, si ukážeme v tomto článku.

Rychle a přehledně v Huawei Zdraví

Středobodem získání přehledu o naměřených datech je pochopitelně aplikace Huawei Zdraví, která je dostupná na Androidu, iOS a pochopitelně také HarmonyOS. Ta má navíc informační funkci ve více rovinách, neboť nejenže si zde detailně můžete prohlédnout veškerá naměřená data, ale také se zde dočtete, jakým způsobem se měří a jak se získanými daty pracovat, respektive co konkrétně vyjadřují.

Začneme „základní“ funkcí, jako je měření srdečního tepu, která se nachází v záložce Srdce. Zde lze sledovat změny v tepové frekvenci v průběhu dne či například rozsah v různých časových obdobích. Watch Fit 4 Pro přitom disponuje šesticí senzorů na zadní straně, u nichž se výrobce chlubí 98% shodou v přesnosti při srovnání s výsledky z certifikovaných zdravotnických zařízení. Naměřená data jsou tedy dle laboratorních testů velmi přesná.

V aplikaci však můžeme zahlédnout také sekci EKG a detekci ztuhlosti tepen. V případě monitoringu EKG je nutné manuálně vyvolat měření (na rozdíl od například zmiňovaného srdečního tepu, okysličení krve či snad teploty zápěstí). Důvod je přitom poměrně prostý, neboť pro měření EKG je nutné vytvořit uzavřený elektrický obvod. Hodinky proto disponují dvojicí elektrod, kdy jedna je na zadní straně hodinek, druhá pak umístěna ve spodním tlačítku. Přiložením prstu na spodní tlačítko a jeho držením po dobu 30 sekund vznikne uzavřený elektrický obvod, díky čemuž mohou hodinky detekovat elektrické impulzy vyvolané srdcem.

Výsledkem je záznam, kde lze spatřit sinusový rytmus, získat informace o průměrné tepové frekvenci či k záznamu přiřadit příznaky. Pokud byste chtěli záznam z elektrokardiogramu sdílet s doktorem či někým jiným, nachází se v pravém horním rohu ikonka pro stažení. Po zmáčknutí virtuálního tlačítka získáte soubor ve formátu PDF (viz ukázka níž), se kterým lze okamžitě pracovat a rozhodně působí reprezentativněji než pouhý screenshot z aplikace.

V záložce Srdce však můžeme zahlédnout také detekci ztuhlosti tepen, kdy je doporučováno toto měření opakovat každý den. Zde budete zařazeni do tří kategorií (normální, mírně ztuhlé a ztuhlé). K naměřeným výsledkům lze pak přiřadit také příznak, například informaci, že uživatel vypil kávu během poslední hodiny před měřením této hodnoty. Sledovat lze také tendenci pružnosti.

Další zajímavou metrikou může být správa hmotnosti, kde si lze nastavit cíl a do aplikace ukládat záznamy o konzumaci potravin a tímto způsobem počítat kalorie. Pokud uživatel není „líný“ sledovat a zadávat do aplikace informace o tom, co konzumuje, může se jednat o velmi užitečného pomocníka na cestě za vysněnou postavou. Hodinky dokonce zvládnou zaznamenávat i teplotu zápěstí.

Hodnota okysličení krve se měří (jakmile uživatel tuto možnost povolí) automaticky a také může být upozorněn na nízkou hodnotu SpO2 v nastavitelných hodnotách. V tomto ohledu se sluší zmínit, že pokud byste chtěli to úplně nejpřesnější měření SpO2 u chytrých hodinek obecně, mohly by vás zaujmout hodinky Huawei Watch 5, které tento údaj dokáží měřit kromě senzorů na spodní straně také přímo z prstu, kde je síť cév hustší.