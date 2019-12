V první části našeho výběru chytrých hodinek jsme se zaměřili na kategorii chytrých hodinek s uzavřeným operačním systémem. Co si však počít, když od hodinek očekáváte trochu více a rádi byste si do nich nainstalovali aplikace přesně podle vašeho gusta? V tomto případě máte na výběr hned z několika možností – doinstalování aplikací umožňují hodinky s logem nakousnutého jablka, ale také alternativy s operačním systémem Wear OS od Googlu nebo Tizen od Samsungu.

Nejlepší chytré hodinky

Do výběru chytrých hodinek s otevřeným operačním systémem jsme zařadili rovněž výrobce Fossil. Ten nemá na českém trhu příliš zvučné jméno (alespoň zatím), nabízí však velmi slušně vybavené smartwatch za přívětivou cenu. Pokud se tedy chcete dozvědět více, neotálejte a pusťte se do čtení.

Samsung Galaxy Watch Active2 – Mobil Pohotovost doporučuje

Ani pánské, ani dámské. Takové jsou nejnovější chytré hodinky značky Samsung, které jsou na trh dodávány ve dvou velikostech (44 mm a 40 mm) a přesto v identickém designu, jehož dominantou je kruhový AMOLED displej (o velikosti 1,4, respektive 1,2 palce se shodným rozlišením 360 × 360 pixelů). Nechybí ani digitální luneta, která nahrazuje osvědčenou fyzickou alternativu z předešlých (níže uvedených) Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch Active2 – videorecenze

Co se týče hardwarové výbavy, jsou na tom Watch Active2 velmi dobře – disponují polohovacími systémy GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Bluetooth 5.0 či Wi-Fi 802.11 b/g/n o frekvenci 2,4 GHz. Uvnitř najdeme dvoujádrový čipset, který se stará o hladký chod operačního systému Tizen, jenž doplňuje povedená nadstavba One UI.

Uživatelé tak mohou navštívit virtuální obchod a stáhnout si některou z dostupných aplikací. K dispozici je například Spotify, Strava či Uber. Pokud vám vyhovuje unisex design a chcete mít možnost instalovat aplikace, může jít o zajímavou volbu.

Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch se vyznačují tradičnějším vzhledem, který pravděpodobně osloví zejména muže, a to i přesto, že jsou, stejně jako Watch Active2, dostupné ve dvou velikostech (46 a 42 milimetrů). Jejich hlavní výhodou oproti novější generaci by měla být delší výdrž, a to díky větší kapacitě baterie. Standardně tak lze hodinky používat přibližně tři dny bez nabíjení.

Nabídka funkcí je v podstatě identická s tím, co najdeme u novější generace Watch Active2, nechybí tedy Wi-Fi, Bluetooth (tentokrát však ve verzi 4.2), polohovací systémy či Wi-Fi. Největším rozhodovacím kritériem je tak design a cena, neboť operační systém Tizen s One UI je zde rovněž identický, a do hodinek si tak můžete bez problémů doinstalovat aplikace.

Apple Watch 5 – Mobil Pohotovost doporučuje

Volba pro majitele smartphonů s logem nakousnutého jablka je nasnadě. Pátá generace Apple Watch, které v segmentu wearables slaví velký úspěch, podobně jako bezdrátová sluchátka Apple AirPods, přichází ve dvou velikostech (40 a 44 milimetrů). Uhlopříčka displeje 1,78, respektive 1,57 palce, přitom z Apple Watch 5 činí hodinky s jedním z největších displejů na trhu.

Obrazovka typu OLED se opravdu povedla a chlubí se vysokou jemností 326 pixelů na palec, maximální svítivostí 1 000 nitů i ochranou v podobě safírového sklíčka. Novinkou je také režim Always-on (neustále zapnutého displeje), díky čemuž mohou vypadat Apple Watch ještě více jako klasické hodinky. Z konektivity lze počítat s Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n i NFC. Díky Apple Pay navíc můžete komfortně platit hodinkami stejně, jako byste platili kartou či telefonem.

Co se výdrže týče, můžete počítat přibližně s jedním dnem, což je částečně daní i za přítomnost opravdu vyspělého systému watchOS. Z virtuálního obchodu pro Apple Watch si však můžete stáhnout nejrůznější aplikace či interaktivní ciferníky. Možná největší zajímavostí je však přítomnost EKG, díky čemuž můžete kontrolovat zdraví vašeho srdce.

Fossil Gen 5

Pátou generaci chytrých hodinek Fossil s lakonickým názvem „Gen 5“ pohání Wear OS a představují zajímavou alternativu pro všechny majitele iPhonů, kteří si z nějakého důvodu nechtějí kupovat Apple Watch. Jedná se totiž o první chytré hodinky s Wear OS, které umožňují odpovídat na telefonní hovory ze spárovaného iPhonu.

Srdcem hodinek je Snapdragon 3100, který byl představen v minulém roce, exteriér zase zdobí 1,28palcový AMOLED displej s jemností 328 PPI, jenž výrobce vměstnal do ciferníku o průměru 44 mm a tloušťce 12 milimetrů.

Za zmínku stojí rovněž nadprůměrných 8 GB interního úložiště nebo 1 GB operační paměti. Nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby (v současnosti však nefungují v ČR), senzor srdečního tepu, GPS, reproduktor a mikrofon. Podle výrobce se s hodinkami můžete bez obav ponořit až do hloubky 30 metrů. Cenovka je přibližně osm tisíc korun.