Nejlepší smartphone do 4 000 Kč

Pokud nehledáte konkrétní smartphone, ale chcete vědět, na co si dát při výběru telefonu pozor, nepřehlédněte náš podrobný rozcestník a také průvodce, ve kterém upozorňujeme na základní podmínky pro bezproblémový nákup.

Nejlepší telefony do 4 000 Kč

Na co si dát pozor?

Vzhledem k tomu, že limit 4 tisíc korun není vysoký, je potřeba dát si na určité věci před nákupem pozor.

První krok, který byste měli učinit, je průzkum okolí. U kategorie „levných“ smartphonů není od věci poptat se kamarádů a známých, jaké zkušenosti s daným produktem mají. Samozřejmě můžete využít i naše recenze. Neméně důležitý je osobní kontakt.

Jsou značky, které se soustředí na levné telefony, ale to nutně neznamená, že nákup takových produktů je to nejlepší možné řešení. Klasickým příkladem jsou méně známé čínské smartphony. Ty se dle specifikací honosí špičkovými vnitřnostmi (osmijádrové procesory, 8 GB RAM, 16Mpx fotoaparáty), avšak realita je pak daleko za očekáváním. Naopak produktů značek Realme, Samsung, Sony, Nokia a dalších se obávat nemusíte.

Pokud chcete enormní výdrž baterie, nemůžete zde očekávat maximální výkon, pokud naopak hledáte kvalitní fotomobil, musíte se smířit s vyšší investicí. Vždy existuje nějaký kompromis. Pozor je nutné dát si také při nákupu v bazaru, kde se vyplatí nakupovat jen zcela nové (nevyužité kusy), které byly nevhodným darem, nákupu vlajkových lodí z dob dávno minulých se doporučujeme vyvarovat. Takové telefony budou mít zastaralý software a ve většině případů bude nutná i výměna baterie.

Limit 4 000 Kč

Samsung Galaxy A20e

V cenové relaci do 4 tisíc korun může zaujmout Samsung Galaxy A20e s 5,8palcovým HD+ displejem a Infinity-V výřezem. Ten je v tomto případě skoro zbytečný, rámeček displeje je, zvláště v části pod zobrazovačem, poměrně výrazný. Dále zaujme zadním fotoaparátem v kombinaci 13+5 Mpx i selfie kamerou s rozlišením 8 Mpx produkující slušné autoportréty.

Samsung nijak nezanedbává ani konektivitu: vyzdvihnout musíme podporu NFC pro bezkontaktní platby, naprostou samozřejmostí je dnes již LTE včetně všech tuzemských frekvencí. Samsung Galaxy A20e je osazen baterií s kapacitou 3 000 mAh, která podporuje i rychlejší 15W nabíjení, a to pomocí moderního USB-C. Potěší i přítomnost Bluetooth 5.0 a čtečky otisků prstů.

O výkon se bude starat osmijádrový Exynos 7884, kterému budou sekundovat 3 GB RAM a 32GB interní paměť, kterou však dále rozšíříte slotem pro paměťové karty. Dodáme, že tělo je kompletně plastové, na kovové prvky si musíte nechat zajít chuť.

Nokia 4.2

Nokia 4.2 nabízí 5.71" HD+ displej, v tomto ohledu se tedy velice podobá Samsungu. Nechybí výřez, který je i v tomto případě zbytečný. Zadní fotoaparát je zde v kombinaci 13+2 Mpx, přední selfie kamera se pyšní 8 Mpx.

Silnou zbraní Nokie je čistý Android, spadá totiž do rodiny Android One. To ocení všichni, kteří si chtějí prostředí upravit podle sebe a nemají rádi invazivní nadstavby. Ve výbavě nechybí čtečka otisků prstů, z konektivity vyzdvihneme NFC a LTE, baterie s kapacitou 3 000 mAh pohodlně zvládne náročnější pracovní den. Oproti Samsungu potěší přítomnost notifikační diody, naopak zamrzí použití microUSB.

Výkonnostně na tom není Nokia nijak zázračně, přesto Snapdragon 439 ostudu neudělá. Interní paměti s kapacitou 32 GB sekunduje 3 GB RAM, slot pro paměťové karty nechybí. I když kov byste na těle smartphonu hledali marně, kombinace pevného rámu a skleněných ploch působí poctivým dojmem, do ruky telefon padne více než dobře.

Realme 5

Pozornost si zaslouží i Realme 5, musíte se však smířit s opravdu velkým displejem: na 6,5 palcích se rozprostírá HD+ rozlišení. Je tedy zřejmé, že jemnost nebude dokonalá jako například u u Samsungu a Nokie. Na zadní straně jsou čtyři fotoaparáty v kombinaci 12+8+2+2 Mpx, ale 2Mpx snímače pro makro a portréty jsou zde spíše do počtu. Naopak do počtu není 13Mpx selfie kamera ve výřezu na přední straně.

V oblasti konektivity bohužel Realme 5 trochu zklamalo. Musíte se totiž smířit s absencí NFC pro bezkontaktní platby a příliš nepotěší ani starší microUSB. Naopak potěší podpora LTE a výkonná baterie s kapacitou 5 000 mAh, která podporuje 10W nabíjení. Dostalo se i na čtečku otisků prstů na zadní straně.

Uvnitř je Snapdragon 665, 4 GB RAM a 128GB úložiště. To lze navíc dále rozšířit pomocí slotu pro paměťové karty, v této oblasti tak Realme jen stěží hledá konkurenci.

Alcatel 3X (2019)

Nechcete se smířit s absencí NFC, ale zároveň požadujete rozměrný displej? Pak je zde loňský Alcatel 3X, který při ceně pod hranicí 4 tisíc korun přináší 6,52palcový zobrazovač s rozlišením HD+. Na zadní straně jsou rovnou tři fotoaparáty v kombinaci 16+8+5 Mpx. Selfie kamerka má dnes již standardní 8Mpx rozlišení.

Z konektivity opět můžeme vyzdvihnout NFC a LTE, potěší nasazení USB-C a 4 000mAh baterie. Při ceně do 4 tisíc korun se musíte smířit s variantou 64+4 GB. Slot pro paměťové kary ani v tomto případě nechybí.

Šetřit se muselo na procesoru, osmijádrový Helio P23 zázraky neumí, ale v nižší střední třídě neurazí. Prostředí telefonu nepatří mezi nejplynulejší, ale pokud chcete slušnou nabídku funkcí v cenové hladině okolo 4 tisíc korun, vyžadujete NFC a USB-C, bude Alcatel 3X jedním z vhodných kandidátů.