Koncesionářské poplatky se asi navýší a dotknou mobilů. Kolik si zaplatíme?

Ministr kultury Martin Baxa dnes na tiskové konferenci po jednání Poslanecké sněmovny uvedl, že v rámci takzvané velké mediální novely, na které se shodli zástupci vládní koalice, by mělo od ledna roku 2025 dojít k nárůstu koncesionářských poplatků za veřejnoprávní televizi a rozhlas. Informuje o tom ČTK. Vládní návrh počítá s částkou 160 Kč za televizi, což představuje 25Kč nárůst, a 55 Kč za rozhlas, což je 10Kč nárůst.

Možné zvýšení poplatků nemá být jedinou změnou. Nově se má poplatek hradit za jakékoliv zařízení, které je teoreticky schopné přijímat televizní a rozhlasové vysílání. Půjde tedy i o počítač, notebook, tablet či mobilní telefon. V této souvislosti je však důležité zmínit, že hospodaření České televize i Českého rozhlasu bude moci nově kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad.

Pokud by návrh vstoupil v platnost, vzrostou příjmy České televize o 1,4 miliardy korun po odečtení příjmu z končící výjimky platby DPH. Pakliže to srovnáme s letošními příjmy 5,4 miliard korun, šlo by o 7,1 miliard korun za rok 2025. U Českého rozhlasu se navýšení přijmu odhaduje na 600 miliónů korun, a to ze stávajících 2 miliard korun.

Ministr kultury dodal, že v koalici panuje shoda na tom, aby financování veřejnoprávních médií nebylo závislé na státním rozpočtu. Nutné je také dodat, že navýšení koncesionářských poplatků se velmi dlouho neprovádělo. V případě těch televizních došlo k poslednímu navýšení před 15 lety. U rozhlasového vysílání se poplatek nezměnil již dlouhých 18 let. Reálné hodnoty poplatků jsou tak po dlouhých letech zhruba poloviční.