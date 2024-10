Objektivy ubývají, rozlišení roste, aneb vývoj fotoaparátů v mobilních telefonech

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Fotoaparáty se v mobilních telefonech vyvíjejí již více než 20 let, ale řekněme, že až posledních 10 let je lze v některých případech označit za opravdu velice schopné. Se zajímavými statistikami nyní přišla agentura Counterpoint. Například potvrzuje, že rozlišení hlavních fotoaparátů neustále roste, a to poměrně skokově. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 činilo průměrné rozlišení hlavního snímače na mobilu 27 megapixelů. V letošním 2. čtvrtletí jde již o dvojnásobek, tedy 54 megapixelů.

Telefony dnes mají klidně 200megapixelové rozlišení

Ačkoliv samotné rozlišení ještě nedává záruku toho, že bude dané zařízení fotit skvěle, uživatelé na to samozřejmě mnohdy slyší a výrobci se tomu přizpůsobují. Důkazem budiž i to, že více než 50 % všech prodaných telefonů ve 2. čtvrtletí roku 2024 nabízelo hlavní fotoaparát s 50megapixelovým rozlišením.

Vývoj průměrného rozlišení hlavního fotoaparátů na mobilech

Za zdvojnásobením průměrného rozlišení stojí primárně dvě skupiny mobilních telefonů. V prvé řadě samozřejmě vlajkové lodě s cenou zhruba od 18 tisíc korun výše. Zde se činil zejména Apple, jehož řada iPhonů 15 navýšila rozlišení z 12 megapixelů na 48 megapixelů. Druhou skupinou jsou naopak telefony nižší třídy s cenou maximálně do 7 tisíc korun. Příkladem budiž Samsung Galaxy A12, který v roce 2021 nabídl 48megapixelové rozlišení u hlavního fotoaparátu.

Průměrné rozlišení pak samozřejmě zvyšuje i oblíbený segment střední třídy, kde především čínští výrobci často nabízejí 100megapixelové nebo 108megapixelové rozlišení. Některé mobilní telefony dokážou nabídnout hlavní snímač i se 200 megapixely.

Neméně zajímavá statistika se týká i celkového počtu objektivů na zadní straně mobilů. V roce 2020, konkrétně ve 3. čtvrtletí, byly na mobilu nejčastěji čtyři objektivy, tyto telefony tvořily 32 % všech prodejů. Letos dominují mobily se třemi objektivy, jejichž tržní podíl činí 45 %. Důvody jsou vcelku prosté. Jednak se některé fotoaparáty slučují, typicky makro s ultraširokoúhlým objektivem, jednak už některé objektivy nejsou příliš potřeba, kupříkladu portrétní snímač. Jeho funkci zvládají telefony softwarově.

Výhled do budoucna dle agentury Counterpoint naznačuje, že primární fotoaparáty už významný nárůst rozlišení nečeká. Výrobci se budou zaměřovat spíše na zvýšení kvality dalších aspektů. Naopak současné objektivy s nižším rozlišením, například ultraširokoúhlé, čeká nárůst. Zmíněny jsou i teleobjektivy, kde se očekává větší důraz na kvalitu bezztrátového přiblížení a příjmu světla tak, aby byly výsledné snímky kvalitnější. Výrobci budou také čím dál více zapracovávat umělou inteligenci.