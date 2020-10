Košík.cz v aplikaci nově ukáže, kde je váš nákup a mění ceny za dopravu

Fotografie: Košík.cz

Zákazníci díky novince uvidí aktuální status objednávky – tedy jestli se kompletuje, je připravena na nakládku ve skladu, nebo je již na cestě, přibližnou polohu kurýrního auta a předpokládaný přesný čas doručení zásilky včetně progres baru. Čas doručení bude vypočítán na základě predikce, zpřesněné aktuální dopravní situací. Pro případ dřívějšího nebo naopak pozdějšího doručení je ponechána desetiminutová rezerva, takže zákazník má vždy příjezd nákupu vymezen dvacetiminutový interval. Novinku je již nyní možné využívat v aplikaci, do desktopové verze se funkce dostane až s mírným zpožděním.

„Již dříve jsme oznámili, že budeme nakupování přes mobilní aplikaci co nejvíce podporovat a cílem je udělat z ní do budoucna majoritní kanál. Většinu nových funkcí tak chceme v budoucnu zpřístupnit nejprve uživatelům aplikace a teprve pak plošně,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek, generální ředitel společnosti Košík.cz. „Ambice vytvořit nejlepší appku pro nákup potravin nás neopouští. Připomenu, že v létě jsme například jako první online supermarket umožnili majitelům zařízení Apple přihlašovat se pomocí „Sign In With Apple.“

Košík zásadním způsobem mění také kalkulaci ceny dopravy. I nadále platí, že doprava je nad 1 200 korun zdarma, nově však ušetří všichni, kteří se k této hranici přiblíží. Od nákupů za pětistovku se bude cena dopravy přímo úměrně snižovat velikosti nákupu, takže při ceně nad tisícikorunu zákazníci za dopravu zaplatí zpravidla symbolické korunové částky. Výpočet ceny je možné provést pomocí ergonomického posuvníku, který zobrazí přesnou hodnotu. U každého dne je navíc zvýrazněna nejnižší cena za závoz.

Při ceně nad tisícikorunu zákazníci nově za dopravu zaplatí zpravidla symbolické korunové částky.

Kromě toho mohou zákazníci i nadále využívat k závozu takzvanou „eko dopravu“ – tedy termíny, kdy se auta Košíku kvůli jiným objednávkám již pohybují v blízkosti závozové adresy a ušetří tak kilometry cesty. Košík navíc dále pokračuje v přestavbě flotily, která by již brzy měla jezdit převážně na CNG. Dalším drobným zlepšením je pak možnost uložit si pro opakované nákupy platební kartu do zákaznického profilu.

Stáhnout Košík.cz