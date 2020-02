Koronavirus zasáhl také akcie Applu. Propadly se téměř o 5 %

Akcie společnosti Apple ztratily 4,75 % ze své hodnoty v důsledku zákeřného koronaviru, který způsobuje paniku po celém světě. Světová zdravotnická organizace (WHO) navíc varovala před tím, že šíření koronaviru brzy dosáhne bodu, kdy jej bude možné označit za pandemii.

I like the question @markets is asking today 'Why Today?$AAPL down 4.75%.@TradingThomas3 noting there has been more put buying than in the last 2 years.#Trump saying that the #stock market is looking great?

