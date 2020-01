Microsoft odhaluje, jak bude fungovat Surface Duo se 2 displeji

Zkraje října loňského roku Microsoft překvapil poodhalením zařízení Surface Duo, které je vlastně dalším počinem americké společnosti na poli mobilních telefonů. Na první pohled tak ale zdaleka nevypadá. Základem jsou totiž dva 5,6palcové displeje, které lze složit a celé zařízení zavřít. Microsoft se však elegantně vyhnul případnému ohybu panelů. Produkt však odhalil velmi brzy a rovnou oznámil, že se do prodeje dostane až v závěru roku 2020.

Nyní však skrze své stránky microsoft.com vypustil nezbytné náhledy SDK balíčků pro vývojáře. Surface Duo běží na Androidu, a vývojáři tak nyní získávají kompletní představu o tom, jak bude možné využívat dvou displejů. Vše bylo nutné vypustit s předstihem, aby byl dostatečný čas na optimalizaci aplikací třetích stran. V prvé řadě bude možné volit typ zobrazení aplikace. Otevřít ji budete moci v rámci samostatného okna, na jednom displeji, případně má aplikace možnost zobrazení přes oba displeje současně. Aplikace bude možné rychle přepínat mezi displeji prostým tahem. Příklad svižné a rychlé práce můžete vidět na videu níže.

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2