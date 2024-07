Extrémní odolnost, prémiové materiály, 3nm čipset či prodloužená výdrž: tak to jsou jen některé z výrobcem vychvalovaných funkcí a vlastností nových Samsung Galaxy Watch Ultra. Hodinky ale zároveň přináší i jistou kontroverzi a rozhodně to není jen kvůli jejich názvu, jak se dozvíte na řádcích níže.

Ačkoliv se marketingové oddělení Samsungu několikrát veřejně posmívalo Applu za to, že doposud nepředstavil skládací telefon, trvalo mu takřka dva roky, než dohnal cupertinského giganta a uvedl své první „Ultra“ hodinky. Kromě samotného názvu (nezapomínejme však, že Samsung používá označení „Ultra“ již od řady Galaxy S20 a svým způsobem jej z Jižní Koreji převzal právě Apple) jsou přitom v mnoha ohledech nové Galaxy Watch Ultra podobné Apple Watch Ultra (2), nebo se alespoň snaží být.

Samsung Galaxy Watch Ultra se snaží, ale bude to stačit? (RECENZE)

Technické parametry Samsung Galaxy Watch Ultra Kompletní specifikace Konstrukce 47,4 × 47,4 × 12,1 mm , 60,5 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px), tvar: kruhový Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Samsung Exynos W1000 , Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 590 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost červenec 2024, 17 499 Kč

Obsah balení: nic důležitého neschází

Balení je bohužel stejně „zbytečné“ jako u Apple Watch Ultra, neboť se Samsung rozhodl, že i tyto hodinky potřebují oproti standardním Galaxy Watch větší krabičku, kdy je samotné tělo hodinek (pouzdro) a řemínek rozmístěn do dvou různých krabiček. Krabička tak na jednu stranu neobsahuje plasty a snaží se být environmentální, na stranu druhou obsahuje zbytečně mnoho obalového materiálu, přitom by se řemínek bezpochyby vměstnal do stejné krabičky jako hodinky samotné. Součástí je pochopitelně rovněž napájecí kolébka zakončená USB-C.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám zbytečně velké balení

Konstrukční zpracování: do posilovny ano, k obleku ne

Ačkoliv je design nepochybně subjektivní záležitostí, musím Galaxy Watch Ultra stejně pokárat. Důvodem je vzhled, který je vyloženě sportovní – hodinky působí poměrně robustně, mají čtvercový tvar a „polštářovou“ konstrukci, která je opticky snad ještě zvětšuje. Oproti Apple Watch Ultra (které jsou pochopitelně rovněž velké) tak ve výsledku působí Galaxy Watch Ultra ještě větším dojmem, avšak méně prémiově. Zatímco pouzdro Apple Watch Ultra tvoří takřka kompletně titan, Galaxy Watch Ultra využívají kromě titanu rovněž nějaký další kompozitní materiál, do něhož jsou zasazena tlačítka. Dle volby barevného provedení je pak více či méně výrazný. Například u bílé varianty podle mě bílá střední část vyloženě narušuje design, avšak někoho možná osloví a kdo ví, třeba Samsung nastolil nový designový jazyk, který od něj převezmou ostatní výrobci. Faktem každopádně zůstává, že designově jsou Galaxy Watch Ultra méně univerzální než Apple Watch Ultra. Menší univerzálnost přitom můžeme sledovat také v oblasti řemínků.

Zatímco u Apple Walch Ultra můžete používat řemínky z „běžných“ Apple Watch, u Galaxy Watch Ultra máte smůlu a jste odkázání na speciální (na můj vkus relativně široké) řemínky, které výrobce prodává za necelé dva tisíce korun. Pokud si tedy potrpíte na střídání řemínků, investice do nich se vám může dost prodražit. Výhodou nového řešení má být vysoká pevnost přichycení řemínku k pouzdru hodinek, nicméně se domnívám, že dostatečně pevné by bylo i předešlé „standardní“ uchycení.

Příliš nadšený jsem bohužel nebyl ani z ovládacích prvků, kde jsem v prvních chvílích opakovaně zapomínal na to, že Galaxy Watch Ultra nemají otočnou korunku. Přitom by podle mě výrobce mohl udělat z oranžového „akčního“ tlačítka klidně regulérní korunku (stejně totiž tak trochu jako korunka vypadá), jejímž otáčením byste se mohli pohybovat v menu apod. Vzhledem k tomu, že zde není ani otočná luneta, jste tak odkázání k svajpování po obrazovce, což mi přijde trochu škoda. Tlačítko s oranžovým akcentem si lze nastavit, avšak obecně slouží k rychlému přístupu ke sportovnímu monitoringu.

Kde Galaxy Watch Ultra excelují, je odolnost.

Kde naopak Galaxy Watch Ultra excelují a překonávají i konkurenci, je odolnost. Nechybí IP68, odolnost do 10 ATM či speciální certifikace pro používání ve slané vodě. Pochopitelně pouze do určité úrovni slanosti, takže koupání s hodinkami v Mrtvém moři bych raději nezkoušel, ale v „běžném“ moři by to neměl být problém. Výrobce by měl dokonce v případě vytopení hodinek ve slané vodě i bez problémů uznat záruční opravu, alespoň takových informací se mi dostalo od zástupce společnosti. Kromě zmíněného jsou pak hodinky schopné operovat v teplotách od minus 20 do plus 55 stupňů Celsia či v nadmořské výšce od -500 do 9 000 metrů. Aby byl výčet kompletní, zmíním rovněž vojenský standard MIL-STD 810H.

Líbilo se nám extrémní odolnost (včetně slané vody)

akční tlačítko

Nelíbilo se nám schází otočná korunka či luneta

až příliš sportovní design

rozumí si pouze se speciálními (relativně drahými) řemínky

Displej: kruhový OLED, jak jej známe

Galaxy Watch Ultra jsou osazeny 1,5" obrazovkou chráněnou safírovým sklem (výrobce se tentokrát nechlubí, jakou tvrdostí přesně oplývá), které potěší výtečnou svítivostí až 3 000 nitů, skvělými pozorovacími úhly a pochopitelně i krásně sytými barvami, neboť se jedná o Super AMOLED displej. Výtku nemám ani k rozlišení 480 × 480 pixelů, z čistě praktického hlediska, pokud bych měl Galaxy Watch Ultra i nadále srovnávat s Apple Watch Ultra, je displej u Apple Watch zkrátka lepší, a to už svým podlouhlým tvarem, kam se vměstná více informací/textu.

S čím jsem byl u Galaxy Watch Ultra velmi spokojen, je schopnost obrazovky reagovat na mokrý prst, kdy je ovládání skutečně velmi přesné. To oceníte například v případech, kdy máte zpocené ruce nebo jste s hodinkami ve vodě. Designově povedené jsou také speciální ciferníky pro Galaxy Watch Ultra s povedeným AoD režimem. Příkladně funguje rovněž automatický jas a jeho regulace, ovšem párkrát se mi také stalo, že se hodinky nerozsvítily při zvednutí zápěstí nebo se rozsvítily s menší odezvou. Může se však jednat o pouhý bug, který vyřeší příští aktualizace.

V této kapitole si rovněž dovolím zmínit ovládání pomocí prstů a zápěstí. Opět se jedná o něco, co netřeba příliš představovat, neboť jsme to už viděli jinde... Ovládání gesty, jako je ťuknutí palce a ukazováčku u sebe nebo zavření/rozevření dlaně v pěst, jsem chvíli zkoušel, přestože jsem měl pro účel přesnějšího ovládání řemínek relativně dost utažený, přesnost mě nijak neoslnila. Navíc se jedná víceméně o zbytečnost, neboť je v naprosté většině případů zkrátka rychlejší a pohodlnější se hodinek dotknout druhou rukou.

Líbilo se nám kvalitní OLED displej s podporou Always-On

povedené speciální ciferníky

safírové sklo a špičkový jas

Systém a výkon: Wear OS a nadstavba od Samsungu

Silnou stránkou Galaxy Watch Ultra je nepochybně operační systém (Wear OS) s nadstavbou od Samsungu. Výsledkem je krásně svižný systém s možností doinstalovat si do něj aplikace, odpovídat na notifikace hned několika způsoby a možností bezkontaktního placení. Jakožto uživatele aplikace Tidal mě pouze mrzí, že právě tato aplikace pro Wear OS schází, nicméně uživatelé Spotify, Amazon Music, Deezeru a SoundCloudu si přijdou na své. Uživatelé mají k dispozici 20 GB volného úložiště, neboť 12 GB zabere systém. Oproti Apple Watch Ultra 2. generace s 64GB úložištěm jsou na tom tedy Galaxy Watch Ultra o něco hůř. Za dostačující však považuji 2 GB operační paměti i výkon nového 3nm čipsetu Exynos W1000. Ten má na druhou stranu jednu nevýhodu související s nabíjením, viz další kapitola.

Mobilní aplikace (Wearable) je rovněž pěkně zpracovaná a funguje tak, jak má. Pouze zamrzí, že stejně jako u Applu, má i Samsung všechny funkce rozděleny do několika aplikací. Pokud tak chcete používat hodinky na maximu, budete spouštět aplikaci Wearable, Health a dokonce ještě Samsung Health, což je aplikace dedikovaná pro měření EKG a krevního tlaku. V případě Samsung Health se přímo nabízí, zda Samsung nevytvořil separátní aplikaci víceméně jen proto, aby měl odůvodnění, proč není měření EKG a krevního tlaku dostupné také pro smartphony s Androidem od jiných značek. Neoficiálně lze toto omezení sice obejít, pokud bych měl však hodnotit „oficiální“ řešení, musím za něj dát Samsungu minus, neboť tím vcelku zásadně limituje využitelnost. Srovnání s Applem přitom není tak docela na místě, neboť si Apple Watch rozumí pouze s iPhony, zatímco Galaxy Watch mají být atraktivní volbou pro všechny smartphony s Androidem.

Líbilo se nám svižný chod systému a dostačující výkon

chytrý systém Wear OS se všemi výhodami (placení, aplikace)

Nelíbilo se nám s ohledem k ceně spíše menší úložiště

zbytečná aplikace Samsung Health

limitace majitelů telefonů jiných značek

Výdrž a nabíjení: za očekáváním

V čem by mohly Galaxy Watch Ultra skutečně vyniknout oproti běžným Galaxy Watch, je oblast výdrže a nutno dodat, že na první pohled vše vypadá docela slibně. Nový 3nm čipset, 590mAh baterie a odladěný software... Ve výsledku je ale výdrž za očekáváním a nedosahuje ani dvou kompletních dní při relativně běžném (dovolím si tvrdit dokonce méně náročném) používání. Výdrž hodinek jsem tak několikrát měřil a v průměru dosáhl zhruba 40 hodin na nabití s tím, že v hodinkách nebyla eSIM (což by výdrž snížilo).

Tato výdrž se vztahuje k používání, kdy jsem každý den aktivně monitoroval zhruba hodinu nějaké sportovní aktivity (svižná chůze, TRX, kruhový trénink) plus v průběhu dne průběžně sledoval (na základě automatického spuštění) různé pochůzky. K tomu jsem měl spuštěné nepřetržité měření srdečního tepu a stresu, monitoring hladiny kyslíku v krvi během spánku i teploty zápěstí (avšak bez detekce chrápání). Na hodinky rovněž chodily různé notifikace, avšak řek bych, že spíše v menším množství, skrze hodinky jsem netelefonoval, nestreamoval hudbu do sluchátek ani je nijak jinak nezatěžoval. Polovinu času (zhruba 20 hodin) jsem pak měl aktivovaný Always-On s výjimkou noci, kdy jsem manuálně spouštěl režim Spánek. Výrobce uvádí, že s aktivovaným úsporným režimem lze dosáhnout až 100hodinové výdrže, ovšem nechci se ani domnívat, jakým způsobem bych musel v takovém případě hodinky (ne)používat.

Výsledek okolo 40 hodin znamená, že mi hodinky nedokázaly monitorovat ani kompletní průběhu spánku během druhé noci. V případě Apple Watch Ulta mi přitom hodinky alespoň zvládly monitorovat (minimálně) celé dva dny, tj. včetně záznamu obou nocí a několika procent k dobru ráno. Výdrž Galaxy Watch Ultra mě tedy trochu zklamala, alespoň nabíjení je však relativně svižné. Z 25 % doplní energii na 39 % za 11 minut, na 63 % 35 minut a na 86 % 56 minut. Nabití na 98 % pak trvalo 77 minut.

Kritizovat musím rovněž absenci klasického bezdrátového nabíjení díky upraveným (přesnějším) senzorům na spodní straně, které dorazily s novým čipsetem. Kvůli tomu již nelze využít reverzní bezdrátové nabíjení z telefonu a pravděpodobně vám hodinky nenabije ani powerbanka s bezdrátovým nabíjením (podporou WPC) Samsung.

Líbilo se nám vcelku rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám spíše slabší výdrž

bez podpory bezdrátového nabíjení z telefonů

Sportovní a zdravotní funkce: změří téměř vše, ale jen někomu

Jak jsem již nastínil v kapitole věnované softwaru, EKG a krevní tlak si oficiálně změří pouze uživatelé zařízení Samsung, ostatní se však alespoň mohou těšit na „zlaté klasiky“, jako je srdeční tep, okysličení krve, kvalita spánku, stres, menstruační cyklus apod. Novinkou je rovněž FTP test, který by měl změřit váš sportovní výkon v propojení například s rotopedem či možnost kombinovat několik sportů dohromady. Takto si lze například navolit kombinaci chůze, běhu a plávání či jakoukoliv jinou kombinaci.

Běžce může potěšit možnost si jejich oblíbenou trasu proběhnout s „duchem“ z předešlého běhu, tedy možnost porovnat výsledky v reálném čase a poměřit síly sám se sebou. Výsledky sportovních aktivit jsou pěkně prezentované v aplikaci Health s možností importu/exportu, zapojení se do různých výzev s dalšími uživateli a sbírání různých virtuálních (motivačních) odznaků.

Samsung se chlubí rovněž nasazením nové dvoufrekvenční GPS, která má zajistit přesnější záznam trasy. Záznam trasy přitom funguje dobře a nemám k němu výtek. Lepší představu o naměřených hodnotách vám poskytnou přiložené screenshoty.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

pěkně zpracovaná aplikace

nové sportovní funkce

Zhodnocení

Samsung Galaxy Watch Ultra mě bohužel nedokázaly přesvědčit, že si skutečně zaslouží označení Ultra a také poměrně prémiovou cenu. Nabídkou funkcí jsou velmi podobné Galaxy Watch7 a v oblasti výdrže, která by jinak mohla být hlavním důvodem k jejich pořízení, rovněž nikterak neexcelují, a to jsem je v průběhu testování používal vždy jen v propojení s telefonem, nikoliv s eSIM, která by výdrž ještě snížila.

Pochválit lze rozhodně špičkovou odolnost, jmenovitě mě zaujala certifikace proti slané vodě, což rozhodně není standardem a konkurenční Apple Watch Ultra (2) se touto vychytávkou pochlubit nemohou. Design mě však příliš neoslovil, za nevýhodu spatřuji především to, že na rozdíl od Apple Watch Ultra působí Galaxy Watch Ultra skutečně hodně robustně, „sportovně“ (příliš se tedy nehodí ke společenskému oblečení) a v neposlední řadě ani dedikované řemínky s relativně vysokou cenou příliš nepotěší, zejména majitele předchozích Galaxy Watch, kteří tak budou muset do sbírky řemínků znovu investovat.

V neposlední řadě je nutné zmínit i absenci klasického bezdrátového nabíjení, například skrze reverzní bezdrátové nabíjení, které zvládá například vlajková řada Galaxy či foldables stejné značky. Co fungovalo bez problémů, je operační systém Wear OS, který je příjemně svižný a umožňuje do hodinek doinstalovat různé aplikace. Podobně jako u Applu, i u hodinek Samsung je nutné počítat s tím, že abyste vše kompletně obsloužili, budete muset využívat tři aplikace, kdy je vyloženě zarážející potřeba Samsungu rozdělit zdravotní aplikaci na Health a Samsung Health, která umí „jen“ měření krevního tlaku a EKG.

Nákup Galaxy Watch Ultra mohu doporučit víceméně jen skalním fanouškům, kteří zkrátka chtějí vlastnit nejdražší hodinky Samsung. Všem ostatním doporučuji počkat na další generaci Galaxy Watch Ultra, která snad nedostatky prvního modelu odstraní, případně si pořídit násobně levnější, přesto výbavou v podstatě identické (a v některých ohledech dokonce lepší) Galaxy Watch5 Pro za cenu přibližně 6 tisíc korun.

Samsung Galaxy Watch5 Pro nabídnou stejně velkou baterii (reálně stejnou či podobnou výdrž), operační systém Wear OS, prémiové (odolné) materiály i možnost bezdrátového nabíjení skrze záda telefonu. Podle mého názoru se jedná o jednoznačně lepší (racionálnější) volbu.

Apple Watch Ultra 2 se chlubí větším úložištěm, o něco delší výdrží i praktičtějším displejem. Chybí jim však například odolnost vůči slané vodě či měření (i když jen zprostředkovaně) krevního tlaku.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz