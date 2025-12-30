mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Vymodlená novinka od Googlu? Zřejmě bude možné si změnit e-mailovou adresu
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Google připravuje možnost změnit název Gmailu bez nutnosti zakládat nový účet a přenášet soubory
  • Funkce by měla zajistit, že e-maily zaslané na starou adresu dorazí i do schránky s novým jménem

Google dle informací 9to5google (viz 9to5google.com) údajně připravuje zásadní změnu, která by mohla uživatelům Gmailu umožnit to, co bylo dosud prakticky nemožné, a to změnu jejich hlavní e-mailové adresy. Tato novinka, na kterou poukazují analýzy kódu v aplikaci Služby Google Play, by mohla vyřešit dlouholetý problém milionů lidí, kteří si svůj účet založili před mnoha lety a jejich tehdejší volba uživatelského jména již neodpovídá jejich aktuální profesionální či osobní situaci.

Dosud byla jediným řešením takové situace registrace zcela nového účtu, což s sebou neslo komplikované a zdlouhavé přenášení kontaktů, zakoupených aplikací, fotografií a dalších dat v rámci celého ekosystému Google. Nová funkce by tento proces mohla dramaticky zjednodušit tím, že by uživatelům dovolila přejmenovat stávající účet, aniž by přišli o svůj digitální obsah. Podle dostupných informací Google pracuje na systému, který by umožnil plynulý přechod ze staré adresy na novou.

Zatímco technické detaily jsou stále předmětem spekulací, očekává se, že Google zavede mechanismus automatického přesměrování. To by znamenalo, že e-maily odeslané na původní adresu budou doručeny do schránky s novým názvem, aby uživatelé nezmeškali důležitou poštu od odesílatelů, kteří o změně ještě nevědí. Tato funkce by byla neocenitelná zejména pro lidi, kteří prošli změnou příjmení nebo se chtějí zbavit přezdívek z mládí, jež v dospělosti působí nepatřičně. Snadno si změní vše, co je v e-mailové adrese před @gmail.com.

Prozatím se počítá s tím, že každý uživatel bude moci provést maximálně 3 změny, tedy v součtu 4 různé tvary e-mailu, pokud započítáme i ten počáteční. Současně má platit i omezení, že po dobu 12 měsíců od změny nebude možné provést případnou další změnu ani daný účet zrušit. Nyní již jen zbývá vyčkat, kdy Google novinku oficiálně oznámí a zpřístupní.

