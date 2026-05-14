Sdílení souborů mezi Androidy a iPhony? Díky Googlu nikdy nebylo snazší

Michal Pavlíček

Fotografie: Google
  • Quick Share dostane přímou podporu AirDropu a sdílení přes QR kódy mezi Androidem a iOS
  • Nové nástroje umožní kompletní bezdrátovou migraci dat, hesel i eSIM z iPhonu na Android

Google oficiálně oznámil (viz blog.google), že zavádí aktualizované funkce pro sdílení souborů, které uživatelům Androidu usnadní posílání souborů na iPhony. Na vybraných zařízeních s Androidem je už nyní Quick Share kompatibilní s funkcí AirDrop od Applu, ale Google uvádí, že v roce 2026 se tato podpora rozšíří na spoustu dalších mobilů. Jmenováni jsou výrobci Samsung, Xiaomi, Honor, Vivo, Oppo a OnePlus.

Na zařízeních s Androidem, která s AirDropem kompatibilní nejsou, lze Quick Share použít k vygenerování QR kódu, který okamžitě nasdílí obsah do zařízení s iOS prostřednictvím cloudu. Funkce sdílení přes QR kód se na všechna zařízení s Androidem začíná šířit ode dneška a plně dostupná bude během příštího měsíce. Google také plánuje, že v blízké budoucnosti zpřístupní Quick Share přímo v aplikacích, jako je například WhatsApp.

Google dále uvedl, že spolupracoval se společností Apple na usnadnění přechodu z iPhonu na zařízení s Androidem, což jsou schopnosti, které musely obě firmy implementovat na základě evropského Aktu o digitálních trzích (DMA). Zatímco Apple tuto funkci zavedl v systému iOS 26.3, Google uvádí, že na zařízení Samsung Galaxy a Google Pixel dorazí v roce 2026.

Proces přenosu umožní bezdrátově migrovat eSIM, hesla, fotografie, zprávy, aplikace, kontakty i rozvržení plochy z iPhonu do zařízení s Androidem. Google rovněž implementoval podobné nástroje pro zjednodušení přechodu z Androidu na iPhone.

Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
Nevypadlo vám z nadpisu "to"
